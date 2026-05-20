Ο ΟΦΗ θα κληθεί να πληρώσει 15.500 ευρώ για την κροτίδα στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ για τη ρίψη κροτίδας στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί εξέτισαν την ποινή τους στην αναμέτρηση με τον Βόλο και σήμερα ενημερώθηκαν και για την ποινή από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, που είναι πρόστιμο ύψους 15.500 ευρώ.

Στην απόφαση αναφέρεται: «Κηρύσσει την εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 πειθαρχικά ελεγκτέα για τις παραβάσεις των άρθρων 15 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄ και 2 α του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο α) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1α Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1γ Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και γ) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2α Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ, τελεσθείσα καθ’ υποτροπή, χρηματική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο συνολική χρηματική ποινή ύψους δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (15.500) ευρώ (τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στις 25-04-2026)».

