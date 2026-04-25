Ο καταπληκτικός ΟΦΗ, 39 χρόνια μετά, στέφθηκε ξανά Κυπελλούχος Ελλάδος νικώντας στον συγκλονιστικό τελικό του Πανθεσσαλικού 3-2, στην παράταση, τον ΠΑΟΚ! Φούντας, Νους, Ισέκα τα ιστορικά γκολ των Κρητικών που την επόμενη σεζόν θα βρεθούν σε ευρωπαϊκή League Phase, είτε σε Europa, είτε σε Conference!

Μία γιορτή στην πόλη του Βόλου, τι ματσάρα και απίθανα κοπέλια από την Κρήτη! Ο ψυχωμένος ΟΦΗ νίκησε 3-2 τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του!

Ήταν φαίνεται γραφτό. Ο ΟΦΗ, ο οποίος πήρε τον πρώτο του τίτλο κόντρα σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Ηρακλή το 1987, να το επαναλάβει κόντρα σε μία άλλη ομάδα της πόλης τον ΠΑΟΚ. Έπειτα από 39 χρόνια, το Ηράκλειο, η Κρήτη είναι στις φλόγες για το καμάρι της τον ΟΦΗ, για τα κοπέλια του Χρήστου Κόντη, ο οποίος πήρε μία ομάδα κοντά στις θέσεις του υποβιβασμού και τον οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και στα playoffs του Europa League, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι σίγουρα σε League Phase, έστω και του Conference League, την επόμενη σεζόν.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Σουαλιό Μεϊτέ ρίχτηκε στη μάχη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου έπειτα από 48 μέρες. Ο Γάλλος είχε παρτενέρ τον Οζντόεφ, ενώ στο τέρμα ήταν ο Τσιφτσής, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης.

Τα «βαριά» χαρτιά Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον ήταν πίσω από τον Μύθου.

Ο Χρήστος Κόντης στον ΟΦΗ έκανε μία έκπληξη κι αντί του Λαμπρόπουλου ξεκίνησε τον Πούγγουρα. Ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τους Κωστούλα και Κρίζμανιτς να πλαισιώνουν τον Πούγγουρα στα στόπερ. Τη θέση του Μπόρχα πήρε ο Σενγκέλια ως δεξί μπακ χαφ. Αριστερό μπακ χαφ ξεκίνησε ο Αθανασίου. Ανδρούτσος, Καραχάλιος ήταν στα χαφ και τριάδα στην επίθεση οι Νους, Σαλσέδο, Φούντας.

Γκολ ο Μιχαηλίδης

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα στον τελικό και προηγήθηκε με τον Μιχαηλίδη. Η πρώτη φάση στον τελικό ήταν στο 4'. Φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 7' δεξί σουτ εντός περιοχής του Κωνσταντέλια έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στο 10' πλασέ του Ζίβκοβιτς, ήταν άστοχο.

Στο 15' έγινε το 1-0. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς, πρώτη κεφαλιά ο Κεντζιόρα, δεύτερη στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης και 1-0.

Ο Φούντας το 1-1, είχε και δοκάρι

Στο 22' Κωνσταντέλιας, Τάισον άλλαξαν τη μπάλα, αλλά το σουτ του Βραζιλιάνου κόντραρε σε κόρνερ. Στο 28', στην πρώτη φάση του ΟΦΗ έγινε το 1-1. Γύρισμα από δεξιά του Σενγκέλια, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά με νέο αριστερό πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Οι Κρητικοί βρήκαν αυτοπεποίθηση με το γκολ, «χάλασαν» το μυαλό του ΠΑΟΚ και ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Στο 33' αριστερό σουτ του Ζίβκοβιτς εκτός περιοχής η μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι και στο 40' ο ΟΦΗ είχε δοκάρι!

Ο Σενγκέλια, όπως στο 1-1, πάσαρε στον Φούντα, ο οποίος πλάσαρε από το όριο της περιοχής και σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση, αλλά δεν βρήκε γκολ, αφού ο ΟΦΗ είχε κλείσει τους χώρους. Στο 42' δεξί σουτ του Κωνσταντέλια άουτ η μπάλα, ενώ στο 44' νέο σουτ του Κωνσταντέλια ήταν επίσης άστοχο. Στο 45' μακρινό σουτ του Μεϊτέ κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου και στο 45'+2' δεξί σουτ του Τάισον εκτός περιοχής επίσης έφυγε άουτ.

Ανατροπή και 1-2 με Νους ο ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τάισον στα 50'' με το δεξί σούταρε και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο ΟΦΗ, όμως, δεν πτοήθηκε. Στο 47' γύρισμα του Φούντα, ο Νους από εξαιρετική θέση πλάσαρε αδύναμα και μπλόκαρε ο Τσιφτσής.

Ό,τι δεν πέτυχε, όμως, στο σ' αυτή τη φάση ο Νους το έκανε στο 51'. Ο Σενγκέλια έκανε τη μπαλιά, ο Σαλσέδο την κεφαλιά πάσα στον Νους, ο οποίος στόπαρε άψογα και έκανε το 1-2!

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 54' ο Μύθου από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε άουτ. Ο Λουτσέσκου έβλεπε την ομάδα του να μην έχει καθαρό μυαλό επιθετικά και στο 60' έκανε τρεις αλλαγές. Ο Χατσίδης πήγε δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή, ενώ στα χαφ έπαιξε ο Ζαφείρης.

Ο πρώτος βοηθός Φωτόπουλος είχε ένα πρόβλημα και το ματς διακόπηκε πέντε λεπτά μετά τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, ενώ ο ΟΦΗ ροκάνιζε τον χρόνο με τους παίκτες του να πέφτουν στο έδαφος για πρώτες βοήθειες (Φούντας που είχε πρόβλημα και Χριστογεώργος) κι αυτό να μεταφέρει εκνευρισμό στους Θεσσαλονικείς, που δεν έβρισκαν φάσεις.

Ο Κόντης πέρασε Θεοδουσουλάκη κι Αποστολάκη στο ματς, ενώ ο Λουτσέσκου τον Πέλκα αντί του Ζίβκοβιτς, που χάθηκε στα δεξιά και τον Καμαρά.

Ο ΠΑΟΚ στο 87' άγγιξε το 2-2! Ο Πέλκας εκτέλεσε φάουλ ο Κεντζιόρα έκανε την κεφαλιά από δεξιά, πολλοί παίκτες έπεσαν στη μπάλα και πριν περάσει ολόκληρη τη γραμμή, ο Ανδρούτσος απομάκρυνε! Ο Ευαγγέλου εξαιτίας των πολλών καθυστερήσεων έδωσε 15' επιπλέον χρόνο στον τελικό.

Γερεμέγεφ και 2-2!

Ο ΟΦΗ ήταν μερικά λεπτά μακριά από την ιστορία, ο ΠΑΟΚ πίεζε και στο 97' βρήκε το 2-2 με τον Γερεμέγεφ. Ο Καμαρά πήρε την μπάλα κινήθηκε εξαιρετικά στη μεγάλη περιοχή κι από δεξιά γύρισε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος σε κενή εστία ισοφάρισε! Οι Κρητικοί ζήτησαν φάουλ στην αρχή της φάσης, αλλά Ευαγγέλου και VAR δεν θεώρησαν ότι υπήρχε κάτι αντικανονικό.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία και στο 104' ο Κωνσταντέλιας από αριστερά γύρισε, αλλά ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να βρει καλά τη μπάλα και την έστειλε άουτ. Έτσι, ο τελικός του Κυπέλλου οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος στην παράταση, όταν έπειτα από 3 λεπτά ο Πέλκας εκτέλεσε φάουλ και ο Κεντζιόρα από δεξιά γύρισε, αλλά μπλόκαρε ο Λίλο, ο οποίος στο 1-2, είχε πάρει τη θέση του Χριστογεώργου. Ο Καμαρά στο 7ο λεπτό, σ' επίθεση του ΠΑΟΚ υπέστη θλάση και μπήκε στη θέση του ο Μπιάνκο.

Πέναλτι για τον ΟΦΗ και 2-3!

Στο 105' ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι. Από βολέ του Λίλο ο Ζαφείρης παραχώρησε κόρνερ και από τη φάση οι Κρητικοί πήραν πέναλτι. Ο Σενγκέλια επιχείρησε να περάσει, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χατσίδη και ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR, με αποτέλεσμα ο διεθνής διαιτητής να δείξει την άσπρη βούλα. Ο Ισέκα πήρε τη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία, τον Τσιφτσή αριστερά κι έκανε το 2-3!

Ο Δικέφαλος αναγκάστηκε να ψάξει ξανά την ισοφάριση και στο 108' κεφαλιά του Γερεμέγεφ ήταν άστοχη. Ο ΠΑΟΚ πίεσε όσο είχε δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, κέρδισε 2-3 φάουλ, αλλά δεν τα αξιοποίησε. Στο 119' ο ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ, ο Ζαφείρης βρήκε με πάσα μόνο του τον Πέλκα, όμως, το δεξί σουτ από το ημικύκλιο ήταν απελπιστικά άστοχο. Έτσι, το Κύπελλο κατηφόρισε στην Κρήτη και ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία.

MVP: Ο Λεβάν Σενγκέλια χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο διεθνής Γεωργιακός, αφού εξαφάνισε στην κυριολεξία τον Τάισον, ήταν μέσα και στα τρία γκολ του ΟΦΗ. Έδωσε την πάσα στο 1-1 του Φούντα, έκανε τη μπαλιά στο 1-2 του Νους και κέρδισε το πέναλτι.

Στο ύψος τους: Φούντας, Νους, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Πούγγουρας έκαναν μεγάλο ματς. Αλλά όλος ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικός κι αποφασισμένος.

Αδύναμος κρίκος: Τραγικός Τάισον, τσαπατσούλης και χωρίς ενέργεια Κωνσταντέλιας.

Η γκάφα: Ο Ζαφείρης παραχώρησε ένα κόρνερ από το πουθενά και ο Χατσίδης έκανε πέναλτι στην παράταση με ανοιχτό χέρι στη μεγάλη περιοχή.

Το στραγάλι: Καλή διαιτησία του Ευαγγέλου. Στη φάση του πέναλτι έδειξε να περιμένουν όλοι και ο Παπαπέτρου τον κάλεσε για να πάρει την απόφαση που έκρινε το ματς.

Το ταμείο του GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ στο καλό του διάστημα δεν βρήκε δεύτερο γκολ, ο ΟΦΗ στην πρώτη φάση ισοφάρισε, πήρε ψυχολογία και όλες οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ της ομάδας που ήταν πιο ψυχωμένη κι έδειξε να το θέλει περισσότερο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μεϊτέ (61' Ζαφείρης), Οζντόεφ (79' Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79' Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (61' Γερεμέγεφ), Μύθου (61' Χατσίδης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (90' Λίλο), Κωστούλας (90' Κανελλόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (105' Λαμπρόπουλος), Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Νους (78' Αποστολάκης), Σαλσέδο (91' Ισέκα), Φούντας (78' Θεοδοσουλάκης).