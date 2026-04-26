Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έβαλε τέλος σε σερί 19 χρόνων κυριαρχίας του Big 4 και μετά από 11 χρόνια επαρχιακή ομάδα θα κάνει χειμώνα ως Ευρωπαία.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στον Βόλο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θριάμβευσε στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και επέστρεψε στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας του συλλόγου.

Μετά από 19 χρόνια που το Big 4... μονοπωλούσε τον θεσμό ο Όμιλος έβαλε τέλος σε αυτό το σερί και πήρε το τρόπαιο στην Κρήτη. Αξιοσημείωτο πως η τελευταία ομάδα που είχε «τρυπώσει» στο group των Κυπελλούχων ήταν το 2007, όταν η ΑΕΛ Novibet είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 2-1 και πάλι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο!

Έκτοτε ο Ολυμπιακός είχε επτά κατακτήσεις, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από τέσσερα, ενώ η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το τρόπαιο τρεις φορές. Οι Κρητικοί και οι Λαρισαίοι είναι οι μοναδικές ομάδες της επαρχίας που έχουν κατακτήσει Κύπελλο στον 21ο αιώνα.

Οι Κυπελλούχοι του 21ου αιώνα

2000 : ΑΕΚ

2001 : ΠΑΟΚ

2002 : ΑΕΚ

2003 : ΠΑΟΚ

2004 : Παναθηναϊκός

2005 : Ολυμπιακός

2006 : Ολυμπιακός

2007 : ΑΕΛ Novibet

2008 : Ολυμπιακός

2009 : Ολυμπιακός

2010 : Παναθηναϊκός

2011 : ΑΕΚ

2012 : Ολυμπιακός

2013 : Ολυμπιακός

2014 : Παναθηναϊκός

2015 : Ολυμπιακός

2016 : ΑΕΚ

2017 : ΠΑΟΚ

2018 : ΠΑΟΚ

2019 : ΠΑΟΚ

2020 : Ολυμπιακός

2021 : ΠΑΟΚ

2022 : Παναθηναϊκός

2023: ΑΕΚ

2024: Παναθηναϊκός

2025: Ολυμπιακός

2026 : ΟΦΗ

Η επιστροφή της επαρχίας στην Ευρώπη

Εκτός από την ιστορική σημασία του τίτλου ο ΟΦΗ βγήκε διπλά κερδισμένος από την τεράστια νίκη στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, καθώς εξασφάλισε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα ο Όμιλος θα παίξει στα Play Offs του Europa League και εφόσον αποκλειστεί θα παίξει μέχρι τον Δεκέμβριο στο Conference League.

Μετά από 11 χρόνια ομάδα της περιφέρειας θα εκπροσωπεί τον χειμώνα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τελευταία ομάδα που το είχε κάνει ήταν ο Αστέρας AKTOR, τη σεζόν 2014-15. Τότε οι Αρκάδες είχαν τερματίσει στην 3η θέση σε όμιλο του Europa League, με Τότεναμ, Μπεσίκτας και Παρτιζάν.

Τελευταία φορά που οι Κρητικοί είχαν ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν το 2020, όταν αγωνίστηκαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Λόγω Covid-season ο ΟΦΗ έπαιξε μονό ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο «Γεντί Κουλέ» (0-1) και αποκλείστηκε.