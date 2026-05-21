Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Άμπχα από τη Σαουδική Αραβία για τον Χρήστο Κόντη.

Η φετινή κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ έκανε τον Χρήστο Κόντη ιδιαίτερα δημοφιλή και σε ομάδες του εξωτερικού, με νέο δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Έλληνας τεχνικός είναι στη λίστα της Άμπχα από τη Σαουδική Αραβία.

Ο συγκεκριμένος σύλλογος εξασφάλισε την άνοδο στη Saudi Pro League πρόσφατα και πλέον αναζητά τρόπους ώστε να στελεχωθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει στη μεγάλη κατηγορία ομάδες με ισχυρά ονόματα, όπως είναι η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, η Άμπχα θέλει να φέρει τον Κόντη στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση.

Ο «αρχιτέκτονας» του ιστορικού θριάμβου στον Βόλο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΟΦΗ και για την ερχόμενη αγωνιστική περιοδο. Μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, η οποία θα βρει το κλαμπ σε Legue Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο στις αποφάσεις.