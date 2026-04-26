Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 5:30 με τον Μιχάλη Μπούση να φέρνει μαζί του το Κύπελλο Ελλάδας. Παροξυσμός από τους Ομιλίτες.

Πέρασαν 39 χρόνια από τον άθλο του ΟΦΗ του Γκέραρντ το 1987, όμως το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Η αποστολή των θριαμβευτών επέστρεψε λίγο μετά τις 5:30 στην Κρήτη και το «Νίκος Καζαντζάκης» είχε... βουλιάξει από Ομιλίτες που περίμεναν να δουν από κοντά το τρόπαιο και τους Κυπελλούχους που έκαναν περήφανη την Κρήτη.

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, κουβάλησε την «κούπα» και αποεθώθηκε από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι φώναξαν:«Είναι τρελός ο πρόεδρος».

Τα μέλη της ομάδας έγιναν «έναν» με τον κόσμο που ξαγρύπνησε για να βιώσουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και όλοι μαζί δημιούργησαν κλίμα «Γεντί Κουλέ»!

Φυσικά την τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου, Χρήστος Κόντης, τον οποίο σήκωσαν στον αέρα!