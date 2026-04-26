ΟΦΗ: Ο Μπούσης έφερε το Κύπελλο στο Ηράκλειο, αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές
Πέρασαν 39 χρόνια από τον άθλο του ΟΦΗ του Γκέραρντ το 1987, όμως το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.
Η αποστολή των θριαμβευτών επέστρεψε λίγο μετά τις 5:30 στην Κρήτη και το «Νίκος Καζαντζάκης» είχε... βουλιάξει από Ομιλίτες που περίμεναν να δουν από κοντά το τρόπαιο και τους Κυπελλούχους που έκαναν περήφανη την Κρήτη.
Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, κουβάλησε την «κούπα» και αποεθώθηκε από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι φώναξαν:«Είναι τρελός ο πρόεδρος».
Τα μέλη της ομάδας έγιναν «έναν» με τον κόσμο που ξαγρύπνησε για να βιώσουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και όλοι μαζί δημιούργησαν κλίμα «Γεντί Κουλέ»!
Φυσικά την τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου, Χρήστος Κόντης, τον οποίο σήκωσαν στον αέρα!
