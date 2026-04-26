Τιάγκο, ζακέτα να πάρεις…

Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την δίχως αμφιβολία εικόνα του τελικού που δεν ήταν άλλη από την συνάντηση μητέρας και γιου πάνω σε ένα κάγκελο!

Με βάση το ημερολόγιο, η γιορτή της Μητέρας είναι την Κυριακή 10 Μαϊου. Παραδοσιακά, παγκοσμίως η συγκεκριμένη υψηλού συμβολισμού ημέρα γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μάη.

Για φέτος όμως αποφάσισαν σε Πανελλήνια μετάδοση ο Τιάγκο Νους και η μητέρα του να αλλάξουν τις παραδόσεις και να γιορτάσουν ήδη από το βράδυ του Σαββάτου. Ούτε σε κάποιο ακριβό εστιατόριο πήγε τη μαμά για να την τιμήσει, ούτε σπίτι πήγε με γλυκά, ούτε της πήρε ένα μπουκέτο κατακόκκινα τριαντάφυλλα με συνοδεία από τη σχετική καρτούλα που θα εκφράζει απέραντη αγάπη και απεριόριστη ευγνωμοσύνη!

Φρόντισαν αμφότεροι να κάνουν κάτι, που αν μη τι άλλο θα μνημονεύεται για πολλά – πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Πάνω στο κάγκελο συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και… το έζησαν! Από όποια πλευρά κι αν το έχει απαθανατίσει ο φωτογραφικός φακός, όσα βιντεάκια αν δει κανείς από αγωνιστικό χώρο κι εξέδρα δεν… χορταίνει τη στιγμή.

Ο Νους σκοράρει και η μαμά έχει ήδη σκαρφαλώσει στο κάγκελο και περιμένει. Απίθανη εικόνα. Μάνα και γιος. Ούτε παίκτης, ούτε τρόπαια, ούτε τελικός, ούτε τίποτα. Οι δύο τους. Η μάνα αγκαλιάζει τον γιο, ο γιος χάνεται στην αγκαλιά της μάνας. Όπως πιθανότατα να έκαναν και παλιά σε κάποια αλάνα της Αργεντινής, όπου ο μικρός Τιάγκο έκανε τα δικά του πρώτα βήματα στη μπάλα.

Τότε που είχε απλά την επιθυμία για παιχνίδι και που σίγουρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι κάποια στιγμή πανηγυρίζοντας θα… συναντούσε τη μητέρα του σε ένα γηπεδικό κάγκελο. Όχι να τον περιμένει πίσω από αυτό, αλλά σκαρφαλωμένη πάνω σε αυτό. Σε ανάλογα αθλητικά ραντεβού όπως είναι τελικοί ή σημαντικοί αγώνες έχουμε δει γονείς να στηρίζουν τα καμάρια τους.

Να τα… πουσάρουν από την εξέδρα ή να τα περιμένουν με ανυπομονησία έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Να πανηγυρίζουν μαζί τους ή να τα παρηγορούν στην στραβή. Όμως μια τέτοια μοναδική συνάντηση, η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε ξαναδεί και μάλλον δύσκολα και στο μέλλον άλλη μάνα θα τολμήσει κάτι ανάλογο με τη μαμά Νους!



Όποιος γονιός, μάνα ή πατέρας έχει συνοδεύσει πέντε – δέκα φορές το παιδί του σε μια αλάνα, σε ένα γήπεδο, σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί πολύ καλά και να καταλάβει την εικόνα αυτή, αλλά κυρίως να συγκινηθεί από την εικόνα αυτή. Να καταλάβει και το πάθος και την ένταση. Να βιώσει τη χαρά, όλα τα συναισθήματα που κατακλύζουν εκείνη την ώρα ένα γονιό που βλέπει το παιδί του να πετυχαίνει κάτι σημαντικό.

Ξεκάθαρα η φωτογραφία του 25χρονου Τιάγκο με τη μητέρα του, από όποια γωνιά κι αν την επιλέξεις, είναι η «σημαία» για όλα τα αφιερώματα που θα γίνουν στις 10 του επόμενου μήνα!