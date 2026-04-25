ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): Τρομερή ταλαιπωρία για τους Ομιλίτες λόγω έλλειψης... σκάνερ
Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πάρει θέση στο Πανθεσσαλικό για τον τελικό του Κυπέλλου, ενώ από πλευράς ΟΦΗ έχει δημιουρηθεί μεγάλο πρόβλημα με τη ροή εισόδου τους στο Στάδιο
Οι Ομιλίτες, εκ των οποίων πολλοί προέρχονται από μεγάλο ακτοπλοϊκό ταξίδι από την Κρήτη, «ταλαιπωρούνται» έξω από το γήπεδο, όπου έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές.
Παρόλο που φίλαθλοι του ΟΦΗ άρχισαν να έρχονται απο τις 16.30 γένεται έξω το Πανθεσσαλικό τεράστιος χαμός και η ενημέρωση που έχει δοθεί από πλευράς διοργανωτών στον Όμιλο είναι οτι δεν υπάρχουν αρκετά... σκανεράκια!
Θυμίζουμε πως οι Ομιλίτες εξάντλησαν τα 7.870 εισιτήρια που έλαβαν από την ΕΠΟ, ακριβώς όσα διέθεσε και ο ΠΑΟΚ στου οπαδούς του.
