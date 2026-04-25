ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς
Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ιστορίας του έχει βιώσει πολλές τραγικές καταστάσεις. Στην εξέδρα των φίλων του Δικεφάλου για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, δεσπόζουν οι φωτογραφίες των οπαδών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αλλά και το όνομα του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.
«Αδέρφια είστε μαζί μας, σε όλη τη ζωή μας», είναι το μήνυμα που συνοδεύει τους αδικοχαμένους οπαδούς.
Στις 18:42, παράλληλα, έκανε την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο η αποστολή του ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου να γνωρίζουν την αποθέωση και το σύνθημα «Φέρε μας το Κύπελλο στον Πύργο τον Λευκό», να κυριαρχεί.
🦅🆚⚫️ Ασπρόμαυρη λαοθάλασσα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό κυπέλλου Ελλάδας #paokfc pic.twitter.com/tP9Hux44yO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.