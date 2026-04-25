ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): Ασπρόμαυρη λαοθάλασσα στο Πανθεσσαλικό (vid)
Το «πάρτι» των φίλων του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ στο πλαίσιο του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας «μεταφέρθηκε» από τα... τσιπουράδικα και τους δρόμους του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Περίπου δυο ώρες πριν τη σέντρα οι (αθροιστικά) περισσότεροι από 15.000 φίλου των δυο ομάδων πλησιάζουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και σταδιακά γεμίζουν τις εξέδρες, με τον περιβάλλοντα χώρο να είναι «φουλ» του ασπρόμαυρου, καθώς είναι η κοινή διχρωμία των δυο ομάδων.
Θυμίζουμε πως κάθε φιναλίστ έλαβε από περίπου 7.800 εισιτήρια και παρά το κοινό αίτημα των δυο ομάδων και τη θετική διάθεση της ΕΠΟ η Αστυνομία αρνήθηκε να γίνει το ματς δίχως ζώνη ασφαλείας.
Όπως είναι γνωστό, οι οπαδοί των δυο ομάδων έχουν άριστες σχέσεις, κάτι που φάνηκε από την αρμονική συνύπαρξη τους στην πόλη τις τελευταίες ώρες.
🦅🆚⚫️ Ασπρόμαυρη λαοθάλασσα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό κυπέλλου Ελλάδας #paokfc pic.twitter.com/tP9Hux44yO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
