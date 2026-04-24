Το μήνυμα του ΟΦΗ στον κόσμο του λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος πλησιάζει στο τέλος της, με τον κόσμο του ΟΦΗ να ανυπομονεί για τη μεγάλη αυτή μέρα. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο (25/4), με τους φιλάθλους να δίνουν ηχηρό «παρών» στην προπόνηση πριν αναχωρήσει η αποστολή για Βόλο.

Με τη σειρά τους οι Ομιλίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το όνειρο που θα κυνηγήσουν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με στόχο να γράψουν ακόμα μια «χρυσή» σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας τους.

Μαζί με την ανακοίνωσή του, ο ΟΦΗ μοιράστηκε κι ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από την πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό του θεσμού.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΟΦΗ

«Για κάποιους μοιάζει με άπιαστο όνειρο! Για κάποιους άλλους ένα μακρινό όραμα που ίσως δεν έρθει ποτέ!

Όχι εδώ. Όχι στην Κρήτη. Εδώ δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι μια ακόμα "χρυσή" σελίδα σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται με ιδρώτα, πίστη και καρδιά!

Φύγαμε για Βόλο! Εκεί δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το τρόπαιο. Θα αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο...

Την επιβεβαίωση ότι η ιστορία συνεχίζεται. Ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό! Γιατί ο ΟΦΗ είναι η φλόγα που δε σβήνει ποτέ...

Ο ΟΦΗ είναι εδώ, για να εμπνέει τις νέες γενιές. Για να γράφει ιστορία...

Κι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει στον Τελικό. Συνεχίζεται και μας κάνει περήφανους!

Καλη επιτυχια ΟΦΑΡΑ ΜΟΥ!»