ΟΦΗ: Μία γροθιά οι Κρητικοί στον Βόλο, τι ισχύει για Μπόρχα
Ο ΟΦΗ έκανε την τελευταία του προπόνηση στο Ηράκλειο και θα κάνει ακόμα μία στον Βόλο για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό.
Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψει με την αποστολή στον Βόλο, αλλά ο Ισπανός δεξιός μπακ, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των playoffs με τον Λεβαδειακό, είναι δύσκολο ν' αγωνιστεί.
Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, ολοκληρώθηκε η επι κρητικού εδάφους προετοιμασία ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας (Σάββατο 25/4, Πανθεσσαλικό Στάδιο).
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις.
Ο Γιάννης Χριστόπουλος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
Στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει αύριο (24/4) από το Ηράκλειο για τον Βόλο, συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Γκονζάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κοντεκάς, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Χνάρης, Σαλσέδο, Φούντας, Νους, Σενγκέλια, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.
Η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα έχει οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο».
Η αποστολή του ΟΦΗ θα πετάξει από το Ηράκλειο στις 11:30, ενώ την Παρασκευή στις 17:30 θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Πανθεσσαλικό. Στις 18:45 θα διεξαχθεί κοινή συνέντευξη τύπου στην οποία τον ΟΦΗ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής Χρήστος Κόντης και ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος.
