Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και έφυγε με τη νίκη από την Κρήτη στην 25η «στροφή» της Ά Εθνικής Γυναικών.

Με το «διπλό» επέστρεψε από την Κρήτη η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού, καθώς λύγισε τον μαχητικό ΟΦΗ με 1-0 και ανέβηκε στους 45 βαθμούς, παραμένοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας. Το παιχνίδι κρίθηκε από νωρίς, όταν στο 10ο λεπτό η Ρούλα Πούλιου κινήθηκε όμορφα προς την περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το γκολ που έδωσε τη νίκη στις «πράσινες».

ΟΦΗ: Πεταλωτή, Πατερνά, Δοιναρλή, Κυδωνάκη, Ολζσέφσκα, Κοκοτσάκη, Τσέλα, Κατωπόδη, Ριμπάνσκα, Σούσουλα, Πις

Παναθηναϊκός : Νάση, Σαμπανάτζιτς, Καλοκαιρινού, Πέιου, Κόλλια,Νάνου, Πούλιου, Ίλιτς, Σιαφαρίκα, Καλαντάντζε και Μπράντιτς.

Τη νίκη πήραν οι Νέες Ατρομήτου κόντρα στα Τρίκαλα (2-1) στην εντός έδρα αναμέτρηση. Η Κηφισιά έκανε πάρτυ κόντρα στον Βόλο στην εκτός έδρα αναμέτρηση (4-0). Ενώ ο Βόλος 2004 έφυγε με το διπλό κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου (1-0) χάρη στο γκολ της Νένε στο 39'.

Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ 69 25 22 3 0 83 4

2. ΑΕΚ 61 25 19 4 2 67 17

3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 51 25 16 3 6 61 22

4. Ο.Φ.Η. 46 25 14 4 7 45 20

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 45 25 13 6 6 42 26

6. ΡΕΑ 44 25 13 5 7 51 23

7. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38 25 11 5 9 32 24

8. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 34 25 9 7 9 29 37

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 32 25 8 8 9 35 34

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 30 25 9 3 13 30 42

11. ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 16 25 4 4 17 15 72

12. ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 16 25 4 4 17 14 61

13. ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 14 25 4 2 19 16 65

14. ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ -9 25 0 0 2

