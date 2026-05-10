Α' Εθνική Γυναικών: Έφυγε με το «διπλό» ο Παναθηναϊκός
Με το «διπλό» επέστρεψε από την Κρήτη η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού, καθώς λύγισε τον μαχητικό ΟΦΗ με 1-0 και ανέβηκε στους 45 βαθμούς, παραμένοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας. Το παιχνίδι κρίθηκε από νωρίς, όταν στο 10ο λεπτό η Ρούλα Πούλιου κινήθηκε όμορφα προς την περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το γκολ που έδωσε τη νίκη στις «πράσινες».
ΟΦΗ: Πεταλωτή, Πατερνά, Δοιναρλή, Κυδωνάκη, Ολζσέφσκα, Κοκοτσάκη, Τσέλα, Κατωπόδη, Ριμπάνσκα, Σούσουλα, Πις
Παναθηναϊκός : Νάση, Σαμπανάτζιτς, Καλοκαιρινού, Πέιου, Κόλλια,Νάνου, Πούλιου, Ίλιτς, Σιαφαρίκα, Καλαντάντζε και Μπράντιτς.
Τη νίκη πήραν οι Νέες Ατρομήτου κόντρα στα Τρίκαλα (2-1) στην εντός έδρα αναμέτρηση. Η Κηφισιά έκανε πάρτυ κόντρα στον Βόλο στην εκτός έδρα αναμέτρηση (4-0). Ενώ ο Βόλος 2004 έφυγε με το διπλό κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου (1-0) χάρη στο γκολ της Νένε στο 39'.
Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΚ 69 25 22 3 0 83 4
2. ΑΕΚ 61 25 19 4 2 67 17
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 51 25 16 3 6 61 22
4. Ο.Φ.Η. 46 25 14 4 7 45 20
5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 45 25 13 6 6 42 26
6. ΡΕΑ 44 25 13 5 7 51 23
7. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38 25 11 5 9 32 24
8. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 34 25 9 7 9 29 37
9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 32 25 8 8 9 35 34
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 30 25 9 3 13 30 42
11. ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 16 25 4 4 17 15 72
12. ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 16 25 4 4 17 14 61
13. ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 14 25 4 2 19 16 65
14. ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ -9 25 0 0 2
Επόμενη αγωνιστική:
- Σάββατο 16/05: Κηφισιά – Αχαρναϊκός
- Σάββατο 16/05: ΑΣ Βόλος 2004 – ΑΕΚ
- Σάββατο 16/05: Τρίκαλα 2011 Θεόνη – Οδυσσέας Μοσχάτου
- Σάββατο 16/05: Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή
- Σάββατο 16/05: Νέες Ατρόμητου 2018 – ΟΦΗ
- Σάββατο 16/05: ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης
- Σάββατο 16/05, 13:45: ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ (Γήπεδο Τούμπας)
