Κόντης: «Μπορεί να μην περίμεναν ομάδα του 5-8 να πάει στον τελικό»

Ο Χρήστος Κόντης υποστήριξε ότι η απουσία βαθμολογικού κινήτρου είναι ένας από τους λόγους της εικόνας που παρουσιάζει ο ΟΦΗ στα Playoff.

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Άρη, ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την ευθύνη για τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει την ομάδα του. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ξεχώρισε τον Νέιρα υποστηρίζοντας ότι… «έδειξε συμπεριφορά παίκτη ο οποίος δεν θέλει να χάνει». Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσίασαν οι δηλώσεις του σχετικά με την απουσία του βαθμολογικού κινήτρου αλλά και για το χρόνος διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Για μένα ο τελικός πρέπει να γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Μπορεί να μην περίμεναν να πάει μία ομάδα από το 5-8 στον τελικό. Όταν το ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει κριθεί υποσυνείδητα μέσα στον παίκτη δεν υπάρχει το ισχυρό κίνητρο άλλων αγώνων. Ως ομάδα, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας», είπε μεταξύ άλλων.