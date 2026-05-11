Η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκλεισε θέση στο Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από τρία χρόνια, καθώς κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Με αυτήν την επιτυχία ο Δικέφαλος εξασφάλισε την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα ένα τρόπαιο. Ο λόγος για το Super Cup, κόντρα στον Κυπελλούχο Ελλάδας, ΟΦΗ

Η ΕΠΟ επανέφερε αυτόν τον τίτλο την περασμένη σεζόν και αναμένεται να συνεχιστεί. Άλλωστε σε εξέλιξη είναι η διαιδικασία του διαγωνισμού για το «πακέτο» των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Super Cup και του Κυπέλλου Ελλάδας για την επόμενη τριετία.

Τη σεζόν που ολοκληρώνεται ο νταμπλούχος Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου (3-0 οι Πειραιώτες στην παράταση), ενώ η έτερη διαθέσιμη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του ματς ήταν ο Αύγουστος, πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος.

Με δεδομένο πως ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί στα Play Offs του Champions League το διάστημα 18-19 και 25-26 Αυγούστου, όπως και ο Όμιλος στην αντίστοιχη φάση του Europa League στις 20 και 27 του ίδιου μήνα, φαντάζει το πιο πιθανό το Super Cup να είναι ξανά το πρώτο ματς του νέου έτους (2027).

Εκτός από την οριστική ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup και τον τηλεοπτικό πάροχο μένει να οριστεί από την Ομοσπονδία και το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα που θα κρίνει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Αξιοσημείωτο, πως ο Δικέφαλος έχει κατακτήσει δύο φορές το Super Cup, την αγωνιστική περίοδο 1988-89 και τη σεζόν 1995-96.