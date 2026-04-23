ΟΦΗ: Ομιλίτες πήγαν στην προπόνηση και εμψύχωσαν την ομάδα του Κόντη ενόψει τελικού
Άπαντες στον οργανισμό του ΟΦΗ... ζουν και αναπνέουν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Λίγο περισσότερο από 48 ώρες πριν τη σέντρα της «μάχης» της 25ης Απριλίου με τον ΠΑΟΚ Ομιλίτες πήγαν στο ΒΑΚ για να εμψυχώσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη.
Οι Κρητικοί οπαδοί δημιούργησαν συνθήκες... «Γεντί Κουλέ» στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο με καπνογόνα και συνθήματα λίγο πριν την τελευταία προπόνηση στο Ηράκλειο ενόψει τελικού, έγιναν «ένα» με τους παίκτες και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: «Το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό»!
Θυμίζουμε πως η αποστολή θα αναχωρήσει από την Κρήτη το πρωί της Παρασκευής (24/4), στις 11:30 και ο ΟΦΗ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό (17:30).
