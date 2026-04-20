ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου VAR αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και στην Κρήτη»
Η επιλογή του Στεφάν Λανουά να ορίσει ως VAR στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τον Τάσο Παπαπέτρου αντί ξένου διαιτητή, όπως ήταν η αρχική εξαγγελία του Μάκη Γκαγκάτση, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΟΦΗ.
Ο Όμιλος με ανακοίνωση του έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς το κλαμπ αλλά και συνολικά προς την Κρήτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν».
Στο πλαίσιο της «εχθρικής» στάσης της ΕΠΟ ο ΟΦΗ στάθηκε και στο... πλαφόν στην προπώληση εισιτηρίων που είχε μπει, στην οποία απάντησε «ηχηρά» ο κόσμος της ομάδας κάνοντας sold out, ενώ τόνισε πως: «Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά».
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, δεν μας εκπλήσσει πλέον.
Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.
Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.
Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.
Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.
Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.
Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.
Ραντεβού στον Βόλο.
Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας».
