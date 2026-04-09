Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του ξεκαθάρισε τη θέση του για το θέμα του διαιτητή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Είμαστε 15 ημέρες πριν τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ορισμό των διαιτητών από τον Στεφάν Λανουά. Οι Κρητικοί με ανακοίνωση τους εξέφρασαν την ξεκάθαρη θέση τους για τον καταρτισμό της διαιτητικής ομάδας.

Στον Όμιλο θεωρούν αυτονόητο πως θα διατηρηθεί το μοντέλο Έλληνα διαιτητή, με ξένο VAR, ο οποίος θα είναι elite κατηγορίας, καθώς κρίνεται ένας τίτλος. Οι άνθρωποι του ΟΦΗ στέκονται στην πρόοδο της εγχώριας διαιτησίας, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Άλλωστε, από το καλοκαίρι εχει αποφασιστεί απο την ΕΠΟ, ανεξαρτήτως φιναλίστ, να παει ο θεσμός του Κυπέλλου με Έλληνες διαιτητές, όπως έγινε στα ημιτελικά μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αλλά και στο νοκ άουτ ματς των Θεσσαλονικιών με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.

Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».