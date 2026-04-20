Στην αρχή της σεζόν ο Μάκης Γκαγκάτης είχε ανακοινώσει πως σε μεγάλα ματς του Κυπέλλο Ελλάδας θα έχουμε Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR κάτι που δεν ισχύει στον τελικό, παρά και την πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ.

Στις 9 Απριλίου ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του ενόψει των ορισμών της διαιτητικής ομάδας για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στην οποία οι Κρητικοί ανέφεραν απλά πως περιμένουν το... αυτονόητο. Έλληνα διαιτητή, με ξένο VAR, κάτι που ήταν ειλημμένη απόφαση ανεξαρτήτως φιναλίστ.

Όπως είναι προφανές στο ΒΑΚ μόνο έκπληξη μπορεί να προκάλεσε η επιλογή του Στεφάν Λανουά να ορίσει περά από το (αναμενόμενο) Έλληνα διαιτητή και Έλληνα VAR. Ο λόγος για τους Άγγελο Ευαγγέλου και Τάσο Παπαπέτρου, αντιστοίχως.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στις 3 Σεπτεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο της κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης είχε ξεκαθαρίσει πως ο στόχος είναι να διαιτητεύσουν τα μεγάλα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR.

Αυτό έγινε πράξη στο νοκ άουτ ματς Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και στα ημιτελικά μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, όχι όμως στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Η σχετική τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ, στόχος είναι τα παιχνίδια να τα διαιτητεύσουν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR.

Ήταν κάτι που σκεφτόμασταν και πέρσι, αλλά φέτος μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το προχωρήσουμε ώστε να δώσουμε και στους Έλληνες διαιτητές τη δυνατότητα να διαιτητεύσουν κάποια παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων.

Σαφώς και θα υπάρχουν ξένοι στο VAR, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά και ελπίζουμε κι αυτό εδώ το στοίχημα να πετύχει, ώστε σιγά-σιγά να ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια παιχνίδια».