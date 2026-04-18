Κόντης: «Από την πρώτη ημέρα λέω ότι θα σηκώσουμε το Κύπελλο, το λέω και ανατριχιάζω»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού στο Ηράκλειο και η αναφορά στην πίστη του για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο ΟΦΗ υπέταξε τον Λεβαδειακό στο Ηράκλειο με 2-0 και μείωσε τη διαφορά του από την 5η θέση στους δυο βαθμούς και πλέον εστιάζει στο μεγάλο στόχο του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της νίκης, όσο και στο στόχο της κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό του Πανθεσσαλικού, τονίζοντας πως το λέει από την πρώτη ημέρα ότι θα γίνει.

Όσον αφορά την αναγκαστική αλλαγή του Μπόρχα Γκονθάλεθ ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως έχει μια ενόχληση και πως η κατάσταση του θα αξιολογηθεί αύριο, όπως και του Ταξιάρχη Φούντα.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Είναι μία τρομερή νίκη λόγω αποτελέσματος και απόδοσης. Είναι σημαντικό που μειώσαμε στους 2 πόντους. Τώρα το μυαλό μου είναι μόνο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Καθημερινά προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.

Δίνω ενέργεια και την παίρνω πίσω. Ευχαριστώ τον κόσμο. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Κάποιες φορές τσαντίζομαι όταν δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις, αλλά σήμερα ήταν σωστοί».

H συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για την εικόνα του ΟΦΗ: «Σίγουρα τα παιχνίδια μετά από διακοπές είναι δύσκολα, γενικά κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε φάσεις για να σκοράρουμε στο πρώτο μέρος, βάλαμε ένα γκολ. Είναι σημαντικό γιατί μειώσαμε την διαφορά στους 2 βαθμούς, είναι πολύ σημαντικό να τερματίσουμε στην 5η θέση και αυτήν την εβδομάδα μπαίνουμε σε mode τελικού και σκεφτόμαστε μόνο τον ΠΑΟΚ. Το να κερδίζουμε σήμερα είναι ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα για τους παίκτες παίρνοντας μια καθαρή νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό».

Για το αν η νίκη αποτελεί αποσυσμπίεση: «Όταν έχεις μπροστά σου την μάχη διεκδίκησης ενός τροπαίου, να δώσουμε το Σάββατο ότι έχουμε και δεν έχουμε, την ψυχή μας, την καρδιά μας, να είμαστε καλοί τακτικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Με τη νίκη βάζουμε πίεση στον Λεβαδειακό, εμείς ότι και να γίνει θα κυνηγήσουμε την 5η θέση. Μετά το Σάββατο ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Άρη

Για το πόσο βοηθάει ψυχολογικά τον ΟΦΗ ενόψει του τελικού: “Αν είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν είχαμε καλό αποτέλεσμα με κακή εικόνα. Οι παίκτες δεν είναι μηχανές, αισθάνονται και θεωρώ πως τέτοια παιχνίδια που τα κερδίζεις στην έδρα σου και δείχνεις μια στιβαρή εικόνα, σου δίνουν ένα γερό μπουστάρισμα για το παιχνίδι του Σαββάτου».

Για τους τραυματίες και το τι είπε στους παίκτες του στα αποδυτήρια: «Ο Μπόρχα ένιωσε μια ενόχληση, ο Φούντας θέλω να πιστεύω πως είναι καλά και θα αξιολογηθούν και αύριο, ο Χριστόπουλος θα είναι έτοιμος και υγιής. Θα ήθελα να έχω όλους τους παίκτες μαζί μου για να μπορώ να κάνω μια επιλογή. Αυτά που τους είπα, δεν τους λέω κάτι ιδιαίτερα.

Να είμαστε θετικοί, να παίζουμε το παιχνίδι που ευχαριστιόμαστε, θετικοί και συγκεντρωμένοι και αυτό που τους είπα μετά το ματς. Εγώ το πιστεύω πολύ και τους το είπα, το λέω από την πρώτη στιγμή πως θα το σηκώσουμε το κύπελλο. Το λέω και ανατριχιάζω, είμαι θετικός, πιστεύω πως το ίδιο νιώθουν και οι παίκτες μου, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει».

Για το αν αλλάζει η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του τελικού: «Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορείς να κρύψεις ή να αλλάξεις πολλά. Θεωρώ πως ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ θα βασιστούν στο στυλ παιχνιδιού που έχουν και να αντικρούσουν τα δυνατά στοιχεία του αντιπάλου τους. Θεωρώ πως θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που παίζουν και θέλουν να δείχνουν ωραίο ποδόσφαιρο και πιστεύω πως στο τέλος ότι θα σηκώσουμε το τρόπαιο».

Για το αν έχουν αντιληφθεί στον οργανισμό του ΟΦΗ την σπουδαιότητα του αγώνα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω καταλάβει εγώ την σημασία του αγώνα και να μην το έχουν καταλάβει οι παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί ν’ αλλάξει level την ομάδα μας, να παίξει League phase και όλοι αντιλαμβανόμαστε την σημασία του αγώνα.

Δεν πρέπει να το δούμε με άγχος γιατί όταν πιεζόμαστε πολύ δεν ξέρεις πως θα σου βγει. Είναι ένα παιχνίδι που θα βγούμε να το παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε, είναι 11 εναντίον 11 και αν τα κάνουμε αυτά τότε έχουμε και πολλές πιθανότητες να το κατακτήσουμε».