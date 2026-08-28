O Κέναν Κόντρο έφτασε στο Ηράκλειο για τα απαραίτητα ιατρικά και εφόσον πάνε όλα καλά η ανακοίνωση του από τον ΟΦΗ πάει για το Σάββατο (29/8).

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κέναν Κόντρο στον ΟΦΗ. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του 33χρονου φορ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο.

Αυτή την ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής (28/8), ο Βόσνιος επιθετικός περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα τους αναμένονται το Σάββατο (29/8).

Εφόσον όλα πάνε καλά η μεταγραφή του εκλεκτού φορ του Χρήστου Κόντη θα ολοκληρωθεί επίσημα και θα ακολουθήσουν οι αναμενόμενες ανακοινώσεις.

Το who is who του Κοντρό

Ο 15 φορές διεθνής με τη Βοσνία επιθετικός έμαθε ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Σοσιεδάδ και στην Ισπανία έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Σαραγόσα, στην οποία έπαιξε την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Προέρχεται από μια χρονιά στην οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεγχάγη (2018-19) και στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος (2023-24), ενώ πανηγύρισε και το Super Cup Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2020-21). Επιπλέον, έχει αγωνιστεί σε Μάιντς, Κοπεγχάγη, Γκαζιαντέπ και Βίντι, με την οποία κατέγραψε 44 γκολ σε 88 συμμετοχές.