Η ΕΠΟ ανακοίνωσε στον ΟΦΗ πως θα πρέπει να διαθέσει 6.800 εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου μέχρι τις 10 Απριλίου για να πάρει τα υπόλοιπα.

Πρίν περίπου μια εβδομάδα έγινε γνωστό πως ΟΦΗ και ΠΑΟΚ θα πάρουν από 7.872 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 25 Απριλίου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα «μαγικά χαρτάκια» θα κυκλοφορήσουν εντός της εβδομάδας και αναμένονται οι ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.

Οι Ομιλίτες θα φιλοξενηθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις θύρες από 1 έως 14, στη θύρα 17 και στις θύρες 53 έως 56, όμως για να τεθούν προς διάθεση τα εισιτήρια στις τέσσερις τελευταίες θύρες η ΕΠΟ αποφάσισε και σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τις τάξεις των Κρητικών ανακοίνωσε στον ΟΦΗ, δίχως το παραμικρό περιθώριο επιλογής, ένα... deadline!

Όπως προκύπτει από πλευράς Ομίλου, η Ομοσπονδία επικοινώνησε στην πλευρά των Κρητικών πως για να πάρουν αυτά τα εισιτήρια θα πρέπει το αργότερο ως τις 10 Απριλίου να έχουν εξαντληθεί τα 6.800 εισιτήρια, που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες διαθέσιμες θύρες.

Αν μέχρι την ημερομηνία της διορίας που αποφάσισε η ΕΠΟ δεν έχουν αγοραστεί από τους φίλους του ΟΦΗ τα εισιτήρια οι θύρες 53 έως 56 θα γίνουν «νεκρή ζώνη» και οι θύρες 49 έως 52, που αποτελούν τη νυν «νεκρή ζώνη» ,θα δοθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ...

Όλα τα εισιτήρια στις θύρες 1 έως 12 θα κοστίζουν 15 ευρώ, στις θύρες 13, 14, 17 θα κοστίζουν 25 ευρώ και αν ο ΟΦΗ πάρει τα υπόλοιπα εισιτήρια που δικαιούται για τις θύρες 53 έως 56 η τιμή τους θα είναι 20 ευρώ.

Συνεπώς, οι Ομιλίτες θα πρέπει να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους για τον τελικό το συντομότερο δυνατό, γιατί εάν δεν δοθούν αυτά τα 6.800 εισιτήρια τότε οι Κρητικοί θα χάσουν 1.000 εισιτήρια που δικαιούνται και μάλιστα θα δοθούν στον έτερο φιναλίστ.