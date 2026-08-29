Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και τους μπούσταρε ψυχολογικά με τον λόγο που έβγαλε.

Δύο ημέρες μετά τη νέα νίκη που πέτυχε ο ΟΦΗ στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά με 2-0, η οποία τον βοήθησε να σφραγίσει την συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, οι Κρητικοί δημοσίευσαν ένα βίντεο από τον λόγο που έβγαλε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης στα αποδυτήριά της πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο μεγαλομέτοχος του «ομίλου» κάλεσε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να βγουν έξω στο γήπεδο και να κερδίσουν ξανά τους αντιπάλους τους συνεχίζοντας έτσι να γράφουν ιστορία.

Ο λόγος του Μιχάλη Μπούση στα αποδυτήρια

«Πιστέψτε το! Εσείς φτάσατε τόσο μακριά. Και δεν φτάσατε ως εδώ για το τίποτα. Φτάσατε ως εδώ για να νικήσετε. Φτάσατε ως εδώ για να πάτε παρακάτω. Πιστέψτε στους εαυτούς σας. Το σκορ είναι 0-0. Είναι εδώ για να σας κάνουν να υποφέρετε απόψε. Πιστέψτε ότι μπορείτε να τους νικήσετε πάλι σήμερα.

Είστε καλύτερη ομάδα. Είστε πιο δυνατή ομάδα και μαχητές. Το μόνο πράγμα που ζητάω από σας είναι να πιστέψετε στον εαυτό σας. Πιστέψτε το, παιδιά. Πιστέψτε το, ονειρευτείτε το και νικήστε! Κάντε το για εσάς παιδιά. Κάντε το για τις οικογένειές σας. Κάντε για όλους όσοι είναι εδώ. Εσείς ''χτίσατε'' αυτή την ιστορία. Είστε μέρος της ιστορίας. Εσείς είστε αυτοί που κάνουν την ομάδα ό,τι είναι σήμερα. Να είστε περήφανοι για εσάς παιδιά. Να είστε περήφανοι για τη στιγμή σας. Απολαύστε τη στιγμή».