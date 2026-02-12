Το video του ΟΦΗ με τους πανηγυρισμούς των παικτών μέσα από τα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.

Θριαμβευτική πρόκριση του ΟΦΗ στη Λιβαδειά! Οι Κρητικοί παρόλο που έπαιζαν από το πρώτο μέρος της ρεβάνς με τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Σαλσέδο κατάφεραν και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησαν με 1-0.

Τόσο οι παίκτες, όσο και οι Ομιλίτες που βρέθηκαν στη Βοιωτία πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορικής σημασίας πρόκριση στον τέταρτο τελικό του συλλόγου και δεύτερο διαδοχικό.

Μάλιστα, το... πάρτι συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς, όπου οι παίκτες γιόρτασαν με την ψυχή τους τη μεγαλειώδη πρόκριση, με μουσικές, χορούς και φυσικά ομιλίτικα συνθήματα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με video μέσα από τα αποδυτήρια μας έδωσε μια εικόνα από όσα έγιναν στα αποδυτήρια, με τους ποδοσφαιριστές να... μπουγελώνονται, να τραγουδάνε για «Κύπελλο στη Μεγαλόνησο» και να χαίρονται από καρδιάς το σπουδαίο τους επίτευγμα.