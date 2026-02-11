ΟΦΗ και ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» στις 25 Απριλίου στον Βόλο, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο κύβος ερρίφθη. Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκαν με την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει στις 25 Απριλίου τον ΟΦΗ, ο οποίο απέκλεισε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και θα αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό και τέταρη φορά στην ιστορία του.

Ο αγώνας ήταν να γίνει στο ΟΑΚΑ, όμως από τη στιγμή που δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως θα φιλοξενηθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει.