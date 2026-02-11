Back to back τελικός Κυπέλλου για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί άντεξαν περίπου 1 ώρα με παίκτη λιγότερο και με γκολ του Λαμπρόπουλου επικράτησαν 1-0 του Λεβαδειακού κλείνοντας θέση για το Πανθεσσαλικό όπου θα αντιμετωπίσουν ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό! ΛΙΒΑΔΕΙΑ, αποστολή: Β. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ - Σ. ΜΥΚΟΝΙΟΥ

Ο ΟΦΗ πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα του Λεβαδειακού με 1-0 στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και θα βρεθεί έτσι για τέταρτη φορά στηστην ιστορία του στον της διοργάνωσης. Ο Λαμπρόπουλος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 45ο λεπτό, με τους Κρητικούς να κερδίζουν, παρ' ότι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό και την αποβολή του Σαλσίδο με δεύτερη κίτρινη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε την ομάδα του με το αγαπημένο του 4-3-3. Ο Λοντίγκιν επέστρεψε κάτω από την εστία αφότου εξέτισε την ποινή του στον αγώνα πρωταθλήματος των δύο ομάδων. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Μάγκνουσον και Λιάγκας ενώ στα πλάγια δεξιά ο Τσάπρας και αριστερά ο Βήχος.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσόκαϊ ήταν στο «6» έχοντας μπροστά του τους Κωστή και Μπάλτσι. Στα πλάγια της επίθεσης ήταν δεξιά ο Παλάσιος και αριστερά ο Γκούμας ενώ στην κορυφή αυτής πήρε θέση ο Όζμπολτ.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον σχηματισμό 3-4-3. Κάτω από την εστία του ΟΦΗ ήταν ο Χριστογεώργος. Μπροστά του στο κέντρο της άμυνας οι Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς και Κωστούλας.

Ως φουλ μπακ δεξιά ξεκίνησε ο Γκονθάλεθ και αριστερά ο Αθανασίου ενώ στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Αποστολάκης και Ανδρούτσος. Στα «φτερά» της επίθεσης πήραν θέση οι Φούντας και Νους ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Σαλσίδο.

Ισορροπημένο το παιχνίδι, άλλαξε την κατάσταση η ανοησία του Σαλσίδο

Το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο στο ξεκίνημά του, όμως μία στιγμή στο 7ο λεπτό λίγο έλειψε να αλλάξει τα δεδομένα του ματς. Ο Παλάσιος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, ο Αθανασίου τον πρόλαβε και τον τζάρτζαρε, ο Παπαπέτρου υπέδειξε φάουλ και απέβαλε τον αριστερό μπακ των Κρητικών στο πρώτο του ματς ως βασικός.

Όμως, ο Παπαδόπουλος βρισκόταν στο VAR κάλεσε τον Έλληνα ρέφερε να δει ξανά τη φάση κι εκείνος πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, με την κόκκινη κάρτα και το φάουλ να μην ισχύει τελικά.

Από τη στιγμή που δεν άλλαξε η κατάσταση από τη φάση αυτή, το παιχνίδι συνέχισε να έχει την ίδια εικόνα σε όλο το πρώτο μέρος. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν, όμως αδυνατούσαν να απειλήσουν η μία από την άλλη όντας σαφώς επηρεασμένες από την κρισιμότητα του αγώνα.

Η πρώτη τελική καταγράφηκε στο 33ο λεπτό, όταν ο Μπάλτσι πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, έκανε την παράλληλη κίνηση κινούμενος από τα δεξιά προς τα αριστερά, όμως του διαγώνιο σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Ότι δεν έγινε στο 7ο λεπτό, τελικά συνέβη στο 34ο λεπτό όταν ο Σαλσίδο έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Τσόκαϊ και αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Παπαπέτρου αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο Λεβαδειακός τα έχασε, ο Λαμπρόπουλος το έκανε με την πρώτη

Λίγα λεπτά μετά στο 40', ο Λεβαδειακός δημιούργησε την ευκαιρία με τις καλύτερές του προϋποθέσεις. Η μπάλα έφτασε στον Κωστή μέσα στην περιοχή, εκείνος κοντρόλαρε κι εκτέλεσε, αλλά πρόλαβε ο Λαμπρόπουλος να πέσει με το σώμα στην μπάλα και να την διώξει σε κόρνερ.

Απ' αυτό ο Λεβαδειακός είχε μία ακόμη μεγαλύτερη στιγμή, όταν ο Όζμπολτ έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Μπόρχα έδιωξε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.

Κόντρα στην ροή που υπήρχε στον αγώνα μετά την αποβολή του Ιταλού φορ του ΟΦΗ, οι Κρητικοί μπόρεσαν να σκοράρουν στην πρώτη τους τελική.

Εκείνοι κέρδισαν ένα φάουλ κάπου ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή και την μεσαία γραμμή, ο Μπόρχα σέντραρε, ο Λαμπρόπουλος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά σκόραρε για το 0-1 στο 45'.

Λίγα λεπτά μετά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προσπάθησε να απαντήσει, αλλά το διαγώνιο τελείωμα του Παλάσιος μέσα από την περιοχή σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Δυνατό ξεκίνημα και νέες χαμένες ευκαιρίες για τον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με το... πόδι στο γκάζι το δεύτερο μέρος και στο 47' έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παλάσιος, ο οποίος έκανε ωραίο κοντρόλ, μία ντρίμπλα, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές με πρωταγωνιστή τον Κωστή, όμως τα τελειώματά του δεν ήταν αρκετά καλά, ώστε να απειλήσουν τον Χριστογεώργο.

Ο Έλληνας κίπερ χρειάστηκε να επέμβει και στο 60ο λεπτό, όταν ο Πεντρόσο, που είχε περάσει στο ματς λίγα λεπτά πριν, βγήκε απέναντί του, αλλά εκείνος απέκρουσε το τελείωμά του και κράτησε το 0-1. Η μπάλα από την απόκρουσή του έφτασε στον Κωστή, που δοκίμασε να σουτάρει στην κίνηση, όμως ο Χριστογεώργος ήταν και πάλι σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων με τον ΟΦΗ όσο περνά η ώρα να είναι μεν κλεισμένος στην περιοχή, αλλά να απειλείται λιγότερο και να προσπαθεί να τρέξει στην κόντρα με τον Νους, όταν είχε την ευκαιρία.

Το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του αγώνα όταν και οι Βοιωτοί αύξησαν περαιτέρω την πίεσή τους δυσκολευόμενοι όμως να φτιάξουν αντίστοιχα καλές στιγμές με κείνες που βρήκαν στα πρώτα λεπτά του δευτέρου 45λεπτου.

Κάπως έτσι η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπόρεσε να αντέξει την πίεση της Λιβαδειάς, που μπορεί να μην έβρισκε τελικές, αλλά ήταν συνεχώς γύρω και μέσα από την περιοχή του ΟΦΗ και να πάρει τελικά την πρόκριση φτάνοντας στον τέταρτο τελικό της ιστορίας του.

MVP: Ο σκόρερ του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση, Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όχι μόνο πέτυχε το γκολ, αλλά έδωσε και ομηρικές μάχες μέσα στην περιοχή και αποτέλεσε την «κολώνα» της άμυνας με τον Κρητικό με το πάθος και την εμπειρία που έβγαλε στο χορτάρι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από τον ΟΦΗ ήταν ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος, ο οποίος έκανε πολύ σημαντικές επεμβάσεις και ήταν απόλυτα σταθερός εμπνέοντας εμπιστοσύνη και ηρεμία στην άμυνά του.

Από τον Λεβαδειακό ο Παλάσιος έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, ήταν πρωταγωνιστής σε δύο μεγάλες ευκαιρίες των Βοιωτών, όμως μία έστειλε την μπάλα λίγο άουτ και μία σημάδεψε το δοκάρι του Χριστογεώργου.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Όζμπολτ δεν έκανε αισθητή την παρουσία του στο αποψινό παιχνίδι, ούτε όταν ακόμα η ομάδα του έμεινε με δέκα παίκτες και πίεζε για να βρει το γκολ της ισοφάρισης., αφού δεν μπόρεσε να βρεθεί σε τελικές.

Η ΓΚΑΦΑ: Το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε ο Έντι Σαλσίδο στον Ένις Τσόκαϊ λίγο έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού (!!) και αντίκρισε έτσι τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδήγησε στην αποβολή του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τάσος Παπαπέτρου δεν βρέθηκε σε τόσο καλή βραδιά, αφού έκανε λάθος στην κρισιμότερη απόφαση του αγώνα που κλήθηκε να πάρει μόνος του, την αποβολή του Αθανασίου στο 7ο λεπτό, όμως ευτυχώς ο VAR Παπαδόπουλος παρενέβη κι εκείνος κατάλαβε το λάθος του και άλλαξε την απόφασή του.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Λεβαδεακός ήταν ανώτερος στο διάστημα που αγώνα που ακολούθησε την αποβολή του Σαλσίδο στο 34ο λεπτό, ωστόσο ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που βρήκε το γκολ κόντρα στην ροή του αγώνα με τον Λαμπρόπουλο και τελικά κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, με τους παίκτες να καταθέτουν ψυχή και αυταπάρνηση.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Λιάγκας (68' Μανθάτης), Μάγκνουσον, Τσάπρας, Βήχος, Τσόκαϊ (57' Πεντρόσο), Κωστή, Γκούμας (57' Παπαδόπουλος), Παλάσιος, Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79' Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Γκονθάλεθ (84' Πούγγουρας), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (86' Ισέκα), Αθανασίου - Νους, Σαλσέδο, Φούντας (46' Κανελλόπουλος).

