Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στον Ιβάν Σαββίδη. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε ότι η πρόκριση στον τελικό δίνει ώθηση στην ομάδα, ενώ στάθηκε και στις απουσίες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ μένει όρθιος από τις συνεχόμενες νίκες: «Μπορεί και να πω ναι. Είναι φανερό ότι το προηγούμενο παιχνίδι που κερδίσαμε, έδωσε δύναμη και αυτοπεποίθηση. Γενικότερα, η ομάδα παίζει πολύ καλά, ελάχιστες στιγμές φέτος, δεν είχαμε αυτή την ένταση-ενέργεια. Ακόμα και να μην είμαστε τέλειοι, παίρνουμε τα αποτελέσματα. Αν εξαιρέσουμε τα ματς με τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Αρχίζουμε να συνηθίζουμε τα παιχνίδια ανά τρεις μέρες, ακόμα και αν είναι τόσο κομβικά και δύσκολα και περίπλοκα. Αυτό δίνει στην ομάδα εμπειρία και τη γνώση πώς να αντιμετωπίζεις το κάθε ματς ξεχωριστά».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι και στις τρεις διοργανώσεις: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω αλήθεια. Το καλοκαίρι δεν ήταν αυτός ο τρόπος σκέψης. Δουλεύαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στο πνευματικό κομμάτι και πώς θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Όλοι μας έχουμε αυτοπεποίθηση στη δουλειά μας σε μία πολύ μεγάλη σεζόν, που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Είναι σημαντικό να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Σε μία τέτοια σεζόν, υπάρχουν στιγμές που μία ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Αυτό αλλάζει μέσα στη σεζόν. Πρέπει να ξέρεις πως να παίρνεις το καλύτερο δυνατό στο διάστημα που δεν είσαι καλός και να έχεις υπομονή πνευματικά. Θυμάμαι και θυμίζω στους παίκτες μου πάντα, ότι είμαστε σε τρεις διοργανώσεις και αυτό είναι τροφή για έξτρα κίνητρο».

Για τους νέους που έδωσαν προκρίσεις: «Είναι μία... κανονικότητα. Για το γεγονός πώς όσο βρίσκομαι εδώ, πάντα χρησιμοποιούσαμε νέους ποδοσφαιριστές είτε από την ακαδημία είτε εκτός αυτής. Το πιο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά να έχουν αυτή τη νοοτροπία να βελτιώνονται, τη σωστή νοοτροπία. Αυτό θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν πιο γρήγορα και να ωριμάσουν πιο γρήγορα, συγκριτικά με άλλους συνομηλίκους τους. Είναι μία ευκαιρία για αυτούς. Είναι σημαντικό και το πως απαντούν, απαντούν καλά. Βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους συμπαίκτες τους, αισθάνονται πολύ άνετα. Έχουν τον σεβασμό και την αγάπη των υπολοίπων. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και περήφανος που βρισκόμαστε σε έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου. Θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε».

Για το αν αυξάνει αυτή η πρόκριση τις πιθανότητες για το πρωτάθλημα και το ντέρμπι που έρχεται με την ΑΕΚ: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι για την ΑΕΚ. Πρέπει να είσαι τοπ στις κρίσιμες στιγμές. Κάποιες φορές όλα δουλεύουν για σένα, κάποιες φορές το αντίθετο. Κερδίσαμε έναν τίτλο το 2024 και φτάσαμε στα προημιτελικά της Ευρώπης, κάτι που δεν πίστευε κανείς. Λόγω νοοτροπίας και δουλειάς. Την επόμενη σεζόν δεν λειτουργούσαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Αυτό το καλοκαίρι και μετά, δημιουργήσαμε ένα γκρουπ ενότητας σε πολλά επίπεδα. Είναι μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, από τα φιλικά μέχρι σήμερα. Η πρόκριση στον τελικό δεν ξέρω αν θα μας δώσει μπουστ, αλλά σίγουρα θα μας δώσει αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε να προχωράμε».

Για τους Ζαφείρη-Καμαρά και το «δέκα»: «Είχαμε το «δέκα» μας στους Πέλκα, Ντέλια και Ιβάνουσετς, οπότε δεν το κάναμε στην αρχή. Χρησιμοποιούμε κάποιες φορές τους Καμαρά και Ζαφείρη στο «δέκα», όταν είναι λίγο πιο δύσκολα τα ματς, όταν θέλαμε να κλειδώσουμε τη νίκη. Διαφορετική η ροή του παιχνιδιού όταν αγωνίζεσαι με χαφ στο «δέκα». Μία επιλογή που πρέπει να οδηγηθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Είναι και η διαχείριση της κατάστασης που παίζει ρόλο».

Για το άνοιγμα του ροτέισον και την αποθέωσή του από τον κόσμο: «Θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις στιγμές, όπως με τον Τάισον που με την εμπειρία του δίνει λύσεις. Μία ακόμα λύση τα δύο φορ, αλλά και τα τρία χαφ. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού θα πράξουμε. Περιμένουμε νωρίτερα την άφιξη του Ιβανούσετς. Ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες. Ιδιαίτερα συναισθήματα ευθύνης. Ευχαριστώ τον Ιβάν Σαββίδη που έχει φέρει την ομάδα σε αυτή τη θέση. Όλοι μας δουλεύουμε, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι δυνατός».