Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα βρεθούν στον τελικό σε μία ιδιαίτερη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει το 2026 τα 100 του χρόνια, αφού ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου του 1926. Ο ΟΦΗ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Πήγε στον τελικό την περασμένη χρονιά, αλλά θα είναι και σ' αυτή τη σεζόν.

Ο τελικός, λοιπόν, θα έχει μία ιδιαιτερότητα. Θα παίξουν δύο ομάδες στα 100 τους χρόνια και το Πανθεσσαλικό θα είναι ασπρόμαυρο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει στις 25 Απριλίου τον ΟΦΗ, λίγο μετά τα γενέθλια της. Έναν ΟΦΗ, ο οποίος απέκλεισε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και θα αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό και τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Ο αγώνας ήταν να γίνει στο ΟΑΚΑ, όμως από τη στιγμή που δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως θα φιλοξενηθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει.