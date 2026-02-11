ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τελικό στα 100 τους χρόνια
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει το 2026 τα 100 του χρόνια, αφού ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου του 1926. Ο ΟΦΗ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Πήγε στον τελικό την περασμένη χρονιά, αλλά θα είναι και σ' αυτή τη σεζόν.
Ο τελικός, λοιπόν, θα έχει μία ιδιαιτερότητα. Θα παίξουν δύο ομάδες στα 100 τους χρόνια και το Πανθεσσαλικό θα είναι ασπρόμαυρο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει στις 25 Απριλίου τον ΟΦΗ, λίγο μετά τα γενέθλια της. Έναν ΟΦΗ, ο οποίος απέκλεισε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και θα αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό και τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Ο αγώνας ήταν να γίνει στο ΟΑΚΑ, όμως από τη στιγμή που δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως θα φιλοξενηθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος
1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1
2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ 0-1
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0
Τελικός
Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει.
