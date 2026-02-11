Παιδικό λάθος από Παναθηναϊκό για το 2-0 του ΠΑΟΚ με Χατσίδη

Τέλος στις έτσι και αλλιώς ελάχιστες πιθανότητες του Παναθηναϊκού έβαλε ο Χατσίδης στο 87'. Τρία λεπτά πριν φτάσουμε στο 90' και με τον ΠΑΟΚ να προηγείται ήδη με 1-0, η άμυνα του «τριφυλλιού» έκανε ΤΡΑΓΙΚΟ λάθος με τον νεαρό εξτρέμ να κάνει το 2-0 και να στέλνει και με την βούλα την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα ο Λαφόν με τα χέρια πήγε να βρει τον Ζαρουρί, αυτός στα χαμένα είδε τον Καμαρά να παίρνει τη μπάλα μέσα από τα πόδια του και να δίνει στον Γιακουμάκη. Αυτός από το πέναλτι πλάσαρε, ο Λαφόν απέκρουσε και ο Χατσίδης σε κενή εστία έγραψε το 2-0.