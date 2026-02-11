Δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου ο ΟΦΗ με τους Κρητικούς να επικρατούν με 1-0 του Λεβαδειακού. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Συνεπέστατος στο ραντεβού του ήταν και φέτος ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επικράτησαν στην Λιβαδειά του Λεβαδειακού με 1-0 και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μια σπουδαία επιτυχία για τους Κρητικούς που περιμένουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για να δουν ποιος θα βρεθεί απέναντί τους στην μάχη για τον τίτλο.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ του Λαμπρόπουλου αλλά και τις καλύτερες στιγμές του δεύτερου ημιτελικού. Θυμίζουμε πως στο «Παγκρήτιο» οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 1-1.