Οι παίκτες του ΟΦΗ θα αναχωρήσουν το πρωί της Πέμπτης (12/2) για να επιστρέψουν στη «βάση» τους.

Ο ΟΦΗ επιστρέφει θριαμβευτής στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα νίκησε στην έδρα του Λεβαδειακού και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί θα διανυκτερεύσουν στην Αθήνα και την Πέμπτη (12/2) θα επιστρέψουν στο Ηράκλειο ως θριαμβευτές, έχοντας στις... αποσκευές τους το «εισιτήριο» για το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από το «Ελευεθέριος Βενιζέλος» στις 10:00 το πρωί και συνεπώς θα φτάσουν στο «Νίκος Καζαντζάκης» κατά τις 11:00, όπου αναμένεται «θερμή» υποδοχή.

Πλέον οι παίκτες του Χρήστου Κόντη καλούνται να κοιτάξουν το ερχόμενο ματς με την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.