Κόντης: «Τεράστια κατάθεση ψυχής, πάμε να το πάρουμε»

Οι δηλώσεις του θριαμβευτή Χρήστου Κόντη μετά την τεράστια πρόκριση του ΟΦΗ στη Λιβαδειά.

Ο ΟΦΗ έκανε τρομερή υπέρβαση, καθώς παρόλο που έπαιξε πάνω από τη μισή ρεβάνς με αριθμητικό μειονέκτημα νίκησε τον Λεβαδειακό και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο τεχνικός του Ομίλου, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην κατάθεση ψυχής των παικτών του και έστειλε μήνυμα... κατάκτησης του τροπαίου.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτά τα παιδιά και την αυταπάρνηση που έδειξαν. Κατέθεσαν ψυχή στο γήπεδο, φάνηκε ποιος ήθελε να πάει στον τελικό. Είπα ότι η φανέλα του ΟΦΗ είναι βαριά. Αξίζαμε την πρόκριση, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Ακόμα και με 10 παίκτες δείξαμε τρομερή αυταπάρνηση.

Αφιερώνουμε την πρόκριση στον κόσμο, σε αυτούς που ήταν στο γήπεδο και σε αυτούς που ήταν απ’ έξω. Ηταν τρομερή η στήριξή τους. Ημασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο.

Είχαμε δυσκολίες στο ματς, τις αντιμετωπίσαμε και πήγαμε παρακάτω. Είναι τεράστια υπόθεση ο δεύτερος συνεχόμενος τελικός, στα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Θέλω να υποσχεθώ στον κόσμο μας πως θα κάνουμε τα πάντα στον τελικό για να σηκώσουμε την κούπα!».

Η συνέντεξη Τύπου του Κόντη

«Τεράστια κατάθεση ψυχής, τεράστια καρδιά από μια παρέα και με κάνουν αυτήν την στιγμή τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στην Ελλάδα. Χαίρομαι για αυτό που έγινε, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, τους ευχαριστούμε και τους αφιερώνουμε την πρόκριση.

Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μου, στο τεχνικό επιτελείο μου, έχω από πίσω κάποια παιδιά που κάνουν αθόρυβη δουλειά, στην καθημερινότητα μας. Είχαμε οργανώσει το ματς πολύ καλά, έχουμε παίξει ήδη δύο παιχνίδια με τον Λεβαδειακό, γνωρίζαμε τα αδύνατα σημεία και αν ήμασταν με 11 παίκτες θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Μετά την αποβολή, παίξαμε με τρία χάφ, έβγαλαν τεράστια ενέργεια, έκαναν καταπληκτική δουλειά ώστε να αποσβέσουν την πίεση του Λεβαδειακού και με τον Τιάγκο μπροστά να παλεύει σαν το λιοντάρι, ένας εναντίον τεσσάρων. Είναι η αυταπάρνηση, η κατάθεση ψυχής και στο τέλος της ημέρας, συνολικά, είμαστε η ομάδα που άξιζε να προκριθεί.

Εμείς οι προπονητές καθοδηγούμε, προπονούμε αλλά οι παίκτες παίζουν. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να τους πούμε ότι παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Η παρέα, η ομάδα, είδαμε να είναι ένα με αυτούς που παίζουν, με όσους έμειναν πίσω στο Ηράκλειο. Έχουμε δημιουργήσει ένα γκρουπ παικτών που έχουν βάλει ψηλούς στόχους και αυτό δημιουργεί αυτήν την εικόνα στα τελευταία παιχνίδια, με το καλό παιχνίδι όταν μπορούμε να κάνουμε και οι παίκτες αξίζουν όλα τα μπράβο.

Αυτό που είπα και στο post match, από την στιγμή που πάμε στον τελικό, πάμε να τον πάρουμε, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος και θα τον κοιτάξουμε στα μάτια. Θα κάνουμε τον καλύτερο μας παιχνίδι, το πιο ολοκληρωτικό μας παιχνίδι για να βρεθούμε να πανηγυρίσουμε στο τέλος».