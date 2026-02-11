Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης με τον ισχυρό άνδρα των Κρητικών να πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο την μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

Ένας σπουδαίος ΟΦΗ κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του εξαιρετικού φέτος Λεβαδειακού και επικρατώντας με 1-0 στην Βοιωτία να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Κυπέλλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου όλοι οι Κρητικοί έγιναν ένα κουβάρι με τον Μιχάλη Μπούση να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας αφού αρχικά «πνίγηκε» στις αγκαλιές των ανθρώπων του πάγκου, πήγε προς το μέρος του κόσμου που ταξίδεψε από το Ηράκλειο για να βρεθεί δίπλα στον ΟΦΗ και πανηγύρισε μαζί τους αυτό το ιστορικό δύο στα δύο γνωρίζοντας την αποθέωση.