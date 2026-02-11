Η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε για το γήπεδο της Λιβαδειάς λίγο μετά τις 15:00 με τους Ομιλίτες να αποθεώνουν Κόντη και παίκτες.

Ομιλίτικο γλέντι πριν τη ρεβάνς του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Περίπου 200 φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής για να αποθεώσουν την ομάδα της καρδιάς τους.

Φυσικά το πάρτι κορυφώθηκε με την εμφάνιση της ομάδας, η οποία αναχώρησε για το Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς λίγο μετά τις 15:00. Ένας προς ένας αποθεώθηκαν οι παίκτες του Ομίλου, ενώ την τιμητική του είχε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος για ακόμα μια φορά άκουσε το όνομα του να το τραγουδάνε οι Ομιλίτες, ως αναγνώριση του έργου του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την αναχώρηση του πούλμαν οι φίλοι των Κρητικών ξεκίνησαν την πορεία τους προς το γήπεδο, ενώ οι περισσότεροι αναμένεται να δουν το ματς από το βουνό έξω από το γήπεδο, λόγω των ελάχιστων εισιτηρίων που παραχώρησαν οι γηπεδούχοι (300).

Δείτα τα video του Gazzetta:

⚫️⚪️💥 Οι φίλου του ΟΦΗ «ντοπάρουν» τους παίκτες του Χρήστου Κόντη ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό με στόχο το εισιτήριο για το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας!! pic.twitter.com/RMYFc6Y7Gs February 11, 2026