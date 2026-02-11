Ο ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση για τους οπαδούς ενόψει του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό.

Λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Λεβαδειακό, η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώσε τους φιλάθλους για τα μέτρα ασφαλείας και τον τρόπο προσέλευσης στη Θύρα 4.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, όπως εκφράστηκε στην πρωινή σύσκεψη των μέτρων ασφαλείας του σημερινού αγώνα κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ, θα υπάρχει προέλεγχος εισιτηρίων στους δρόμους που οδηγούν στο Εθνικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Σε όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της εισόδου της Θύρας 4, η οποία θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους του ΟΦΗ.

Όσοι μεμονωμένοι φίλαθλοι της ομάδας μας έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, να προσεγγίσουν το γήπεδο από την οδό Λαμπράκη (Εθνικού Γυμναστηρίου)».