Περίπου 200 φίλοι του ΟΦΗ συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής και δημιούργησαν κλίμα "Γεντί Κουλέ".

Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου και η Λιβαδειά θυμίζει... Ηράκλειο.

Περίπου 800 φίλοι του ΟΦΗ υπολογίζεται πως ταξίδεψαν στη Βοιωτία και 200 Ομιλίτες μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής για το πρώτο... πάρτι της ημέρας. Οι φίλαθλοι των Κρητικών θέλησαν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη πριν τη μεγάλη μάχη με το Λεβαδειακό, τραγουδώντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Θυμίζουμε πως παρά το αίτημα του ΟΦΗ για 1.250 εισιτήρια οι γηπεδούχοι συμφώνησαν να δώσουν μόλις 300 μαγικά χαρτάκια...

Δείτε τα video του Gazzetta:

⚫️⚪️💥 Κρητικό πάρτι στην Βοιωτία, με τους φίλους του ΟΦΗ να τραγουδούν συνθήματα και ανάβουν καπνογόνα λίγο πριν την μεγάλη μάχη της ομάδας του Κόντη με τον Λεβαδειακό! pic.twitter.com/zCaSQdT3LN February 11, 2026