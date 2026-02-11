ΟΦΗ: Ομιλιτικο πάρτι έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής (vid)
Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου και η Λιβαδειά θυμίζει... Ηράκλειο.
Περίπου 800 φίλοι του ΟΦΗ υπολογίζεται πως ταξίδεψαν στη Βοιωτία και 200 Ομιλίτες μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής για το πρώτο... πάρτι της ημέρας. Οι φίλαθλοι των Κρητικών θέλησαν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη πριν τη μεγάλη μάχη με το Λεβαδειακό, τραγουδώντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Θυμίζουμε πως παρά το αίτημα του ΟΦΗ για 1.250 εισιτήρια οι γηπεδούχοι συμφώνησαν να δώσουν μόλις 300 μαγικά χαρτάκια...
Δείτε τα video του Gazzetta:
⚫️⚪️💥 Κρητικό πάρτι στην Βοιωτία, με τους φίλους του ΟΦΗ να τραγουδούν συνθήματα και ανάβουν καπνογόνα λίγο πριν την μεγάλη μάχη της ομάδας του Κόντη με τον Λεβαδειακό! pic.twitter.com/zCaSQdT3LN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 11, 2026
⚫️⚪️💥 Κρητική παράνοια στην Λειβαδιά από τους φίλους του ΟΦΗ ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τον Λεβαδειακό με φόντο το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας! pic.twitter.com/i6XWi9INNv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.