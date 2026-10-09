Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για μεταγραφές και τον Κόντη: «Στον ΟΦΗ είμαστε μία οικογένεια»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για την παρουσία του στον ΟΦΗ, τον πρόεδρο της ομάδας αλλά και τον Χρήστο Κόντη.

Ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, Χρήστος Καρυπίδης κλήθηκε να μιλήσει για αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα στο «Creta Channel», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόεδρο της ομάδας, Μιχάλη Μπούση αλλά και τον προπονητή, Χρήστο Κόντη.

Πώς προέκυψε ο γάμος με τον ΟΦΗ: «Όταν άρχισαν να βγαίνουν οι ειδήσεις ότι φεύγω από τον ΠΑΟΚ, χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπω ”Ηλίας Πουρσανίδης”. Είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι, μου εξήγησε το πλάνο του, την ομάδα ΟΦΗ, τι σκέφτονται, η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική, όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Πάντοτε όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος, ο ΟΦΗ μου έβγαζε κάτι καλό. Δεν ξέρω, η αύρα του κόσμου, αυτή η δυναμική, μου έβγαζε κάτι καλό. Επίσης, το κερασάκι στην τούρτα, η παρουσία του Χρήστου (Κόντη), είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που θα συνεργαστεί. Συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο ΟΦΗ είναι μια οικογένεια, ξεκινάει από τον πρόεδρο, που είναι ένας άνθρωπος που σου δίνει χώρο να δουλέψεις, καταπληκτικός, τα παιδιά που είναι στα γραφεία με υποδέχτηκαν από την αρχή σαν να είμαι στο σπίτι μου. Όλη η ομάδα».

Για το τι εικόνα είχε για τον ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια: «Τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε. Έκανε βήματα με την έλευση του Μπούση. Μέχρι τον Οκτώβριο η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση, από εκεί και μετά με την έλευση του Χρήστου, έβλεπες μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από τις δυσκολίες, μια ομάδα που προσπαθούσε. Είχε γίνει μια δουλειά, έβλεπες μια ομάδα που έχει το χώρο να εξελιχθεί. Και η Ευρώπη έπαιξε το ρόλο της, λόγω ΠΑΟΚ. Είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή να έρθω εδώ».

Για του τι του βγάζει ο ΟΦΗ με μια λέξη: «Οικογένεια. Από την διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό. Και την ακαδημία».

Για τη διαχείριση της ομάδας για τις τρεις διοργανώσεις: «Το επίπεδο του Europa League το επίπεδο είναι πολύ δύσκολη. Θέλει πολύ καλή διαχείριση, προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ που να μπορέσει να ανταποκριθεί. Σίγουρα η προτεραιότητα μας είναι το πρωτάθλημα, να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Βασικός στόχος και το Κύπελλο, γιατί όχι εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη σου δίνει επιπλέον κίνητρο. Δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι κάνει. Ένα βασικό στοιχείο ότι και στην κακή σου μέρα αυτός που σε βλέπει να αναγνωρίζει την ταυτότητα σου σαν ομάδα. Έχει ξεκάθαρη ταυτότητα ανεξαρτήτου αντιπάλου, παίζει το δικό της στυλ η ομάδα».

Αν ήταν ουδέτερος φίλαθλος γιατί θα γούσταρε να δει τον ΟΦΗ: «Το γεγονός ότι έχει Έλληνες στο ρόστερ, σου προκαλεί ενδιαφέρον. Βλέπεις μια ομάδα που δεν τα παρατάει, παλεύει κάθε παιχνίδι, θα πρέπει να υποφέρεις για την κερδίσεις. Σημαντικά για να μπορέσεις να παρακολουθείς τον ΟΦΗ. Επίσης, το πως ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε, πως κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του γιατί κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Το έχει εξελίξει και βλέπουμε τα αποτελέσματα».

Ποιο ήταν το σκεπτικό για τις μεταγραφές: «Το σκεπτικό ήταν ένα, να κρατήσουμε τον βασικό κορμό, ώστε να μην χάσουμε και χρόνο στην προσαρμογή. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια απαιτητική χρονιά να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα, κινηθήκαμε παίκτες που γνωρίζαμε. Με βάση αυτό θα κινηθούμε, να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί, πήγαμε και πήραμε παίκτες οι οποίοι θεωρούσαμε ότι ταιριάζανε σε αυτό που παίζουμε. Φέραμε κάποιους παίκτες που έχουν προσωπικότητα νικητή. Γιατί θέλαμε να αλλάξουμε και την νοοτροπία της ομάδας. Το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το κάνουν πολύ, το να το κάνεις συνέχεια είναι το δύσκολο. Αυτά τα παιδιά έχουν σταθεί πολύ καλά σε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Χτίζεται η νοοτροπία νικητή μέσα από τη νοοτροπία».

Για το αν είναι credit, κομπλιμέντο, πρόοδο της ομάδας αυτό που έγινε με Νους – Αποστολάκη και Ολυμπιακό: «Φυσικά, αναδεικνύεις παίκτες και την δουλειά που γίνεται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω τον κόσμο που δένεται με παίκτες και προπονητές, συμπεριφέρεται με το συναίσθημα. Οι παίκτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι θέλουν και αυτοί κάτι άλλο, μια άλλη ομάδα που μπορεί να τους δώσει διαφορετικά πράγματα που μπορεί ο ΟΦΗ. Είναι μια εξέλιξη για τους παίκτες και τον ΟΦΗ».

Για την Elite Ακαδημία του ΟΦΗ: «Υπάρχει καλή συνεργασία, για μένα είναι ευλογία η ακαδημία να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την μεγάλη ομάδα. Ενδιαφέρομαι πολύ, παρακολουθώ όσο μπορώ τα παιχνίδια των ακαδημιών. Το club δίνει μεγάλη σημασία στον τρόπο λειτουργίας της ακαδημίας. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται με Αποστολάκη – Θεοδοσουλάκη και τα άλλα παιδιά που έρχονται».

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και αν ”κινδυνεύει” από τις επιτυχίες: «Κινδυνεύει όταν αρχίσει να ψηλώνεις, όταν δεν είσαι ταπεινός. Αυτά δεν υπάρχουν στην ομάδα σήμερα που μιλάμε. Το group είναι πολύ προσγειωμένο, τα παιδιά είναι προσγειωμένα για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιο. Έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, εγώ προσωπικά, ότι σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όπως τις επιτυχίες. Μακάρι να τελειώσουμε αήττητοι την χρονιά, σίγουρα όμως θα έρθουν αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας».

Για τον Μιχάλη Μπούση: «Ένας απλός άνθρωπος. Τον νιώθεις κοντά σου, δίπλα σου. Καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Δίνει χώρο να δουλέψεις, στοιχεία σημαντικά. Βρέθηκε στον ΟΦΗ από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, έχει βάλει μαζί με τους συνεργάτες του μια σειρά, μακάρι την ομάδα να την φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, τους ικανοποιεί η πορεία της ομάδας».

Λουτσέσκου ή Κόντης; «Διαφορετικές προσωπικότητες. Σχολείο ο Ραζβάν, τον είχα και προπονητή στην Ξάνθη. Για να συζητάμε σύγκριση Χρήστου και Ραζβάν, δείχνει την δουλειά του Χρήστου που μεγαλώνει».

Τι κακό έχει ο Κόντης: «Είναι λίγο γκρινιάρης (γέλια). Πολύ απαιτητικός».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έχουν εξελιχθεί πολύ οι ομάδες. Κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα, αυτό λέει πολλά. Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό, όλο και περισσότεροι παίκτες πηγαίνουν στο εξωτερικό».