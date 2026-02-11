Όταν ο ΠΑΟΚ φτάνει εδώ, συνήθως δεν γυρίζει πίσω…

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκός στην Τούμπα με προβάδισμα 1-0 και φόντο τον τελικό της 25ης Απριλίου, κουβαλώντας παράδοση και αριθμούς που δείχνουν… τελικό.

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ποτέ το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας ως μια δευτερεύουσα υπόθεση. Το αντιμετώπισε ως απόδειξη αγωνιστικής συνέπειας και ταυτότητας. Αυτό θα κάνει και απόψε, είμαστε βέβαιοι, στον δεύτερο ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό (20:30 – COSMOTE SPORT 1HD – Live από το GAZZETTA).

O «Δικέφαλος» απόψε παίζει για την 24η συμμετοχή του σε τελικό. Και τα νούμερα δεν είναι απλώς αριθμοί· είναι ιστορία που επαναλαμβάνεται με συνέπεια. Τριάντα επτά παρουσίες σε ημιτελικά. Είκοσι τρεις προκρίσεις. Σχεδόν 64% επιτυχία.

Ο ΠΑΟΚ, όταν φτάνει στους «4», συνηθίζει να συνεχίζει. Και στη σύγχρονη εποχή αυτό γίνεται ακόμη πιο καθαρό: εννέα ημιτελικοί την τελευταία δεκαετία, έξι τελικοί, τέσσερα τρόπαια. Μια ομάδα που δεν παίζει απλώς για να βρίσκεται εκεί, αλλά για να τελειώνει τη δουλειά.

Όπως το ’85 και το ’17

Υπάρχει όμως και μια ιδιαίτερη παράμετρος που δίνει άλλο βάθος στον αποψινό αγώνα. Είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία που ο δεύτερος ημιτελικός διεξάγεται στην Τούμπα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις δύο προηγούμενες; Δύο ανατροπές. Δύο 4-0. Δύο προκρίσεις. Το 1985, καθοδόν για το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 2-0 της Αθήνας με ένα εκκωφαντικό 4-0 (Σίγγας 39’, Κωστίκος 44’, Αλεξανδρίδης 64’, Καρασαββίδης 80’).

Ο αστικός μύθος θέλει δεκάδες ΠΑΟΚτσήδες να μαζεύονται την παραμονή έξω από το «Μακεδονία Παλλάς», όπου είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού, και όλο το βράδυ με κόρνες και φωνές δεν άφησαν τους παίκτες του να κλείσουν μάτι. Όσο για τον Γιώργο Κωστίκο, πληροφορήθηκε στο νοσοκομείο το τελικό αποτέλεσμα, μετά τη διάσειση που είχε υποστεί σκοράροντας με ανάποδο ψαλίδι και πέφτοντας άτσαλα στο χορτάρι.

Το 2017, ξανά το ίδιο σενάριο: ήττα 2-0 εκτός, 4-0 στην Τούμπα και τελικός. Διαφορετικές εποχές, ίδιο αποτέλεσμα. Με τον... καταλύτη Μπίσεσβαρ και τα γκολ από Πέλκα, Μάτος, Σάκχοφ, Πρίγιοβιτς ο Δικέφαλος επικράτησε του Παναθηναϊκού, που σ’ εκείνο το ματς έχασε τα… άχαστα στο πρώτο ημίχρονο με τον Κλωναρίδη! Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» έμοιαζε και ήταν δύσκολη.

«Ξεκλείδωσε» με το γρήγορο γκολ του Δημήτρη Πέλκα, ο Παναγιώτης Γλύκος (και ο… Κλωναρίδης) τον κράτησαν όρθιο, με την απόλυτη κυριαρχία του, χάρη στην απίστευτη παράσταση του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο να του φέρνει τρία γκολ και την πολυπόθητη πρόκριση. Στους «πράσινους» έμειναν τα παράπονα για τη διαιτησία του Κύζα.

Τι ψάχνει απόψε ο ΠΑΟΚ

Απόψε το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 1-0 από τη Λεωφόρο. Δεν κυνηγά ανατροπή· καλείται να διαχειριστεί. Όμως η ουσία δεν αλλάζει. Όταν ο Δικέφαλος φτάνει ως εδώ, η ιστορία λέει ότι δεν σταματά εύκολα. Και όταν η ρεβάνς παίζεται στην Τούμπα, το παρελθόν έχει αποδείξει πως οι λεπτομέρειες συχνά γέρνουν προς τη δική του πλευρά.

Συμμετοχές Προκρίσεις σε τελικό Ποσοστό Κατακτήσεις 37 23 63,8% 8

Αγωνιστικά υπάρχουν σημαντικά θέματα και απουσίες, όπως αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ και ο παράγοντας κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ίσως, να αποδειχθεί καθοριστικός ως προς τις αποφάσεις που θα πάρει ο Ραζβάν Λουτσέσκου πριν από την σέντρα του ημιτελικού.

Η παρουσία του Σουαλιό Μεϊτέ στη χθεσινή προπόνηση δείχνει πως ο Γάλλος χαφ θα επιστρέψει στη μεσαία γραμμή και η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ δεν θα έχει σημαντικές αλλαγές.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου