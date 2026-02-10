Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα χάσει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, λόγω μυικού τραυματισμού.

Χωρίς τον Κίριλ Ντεσπόντοφ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με τον Άρη και από τη μαγνητική προέκυψαν ευρήματα που επιβεβαίωσαν τον μυικό τραυματισμό του.

Η κατάσταση του Ντεσπόντοφ θα αξιολογείται καθημερινά. Εκτός του Βούλγαρου νοκ άουτ είναι οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με το Τριφύλλι με δουλειά στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Όπως συνηθίζουν οι Θεσσαλονικείς τις τελευταίες εβδομάδες δεν ανακοινώθηκε η αποστολή των παικτών που θα έχει στη διάθεση του ο Ραζβάν Λουτσέσκου.