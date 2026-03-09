ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο

Εξέλιξη αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στο θέμα του Καυτανζόγλειο Στάδιο, με τις υπογραφές για τη σύμβαση να πέφτουν την προσεχή Πέμπτη (12/3).

Νεότερα προέκυψαν αναφορικά με το ζήτημα του Καυτανζογλείου Σταδίου κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η CEO της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, γνωστοποίησε πως μέσα στην εβδομάδα αναμένεται ουσιαστική εξέλιξη, καθώς η σύμβαση για τη χρήση του σταδίου πρόκειται να υπογραφεί άμεσα. «Θέλουμε το στάδιο έτοιμο όταν το χρειαστούμε. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την προσεχή Πέμπτη (12/3), παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα υπάρξει εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο, με το θέμα να προχωράει θεσμικά και οργανωμένα.

Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης δεν συνεπάγεται αυτόματα και άμεση μετακόμιση της ομάδας στο Καυτανζόγλειο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τους «ασπρόμαυρους» για το αν και πότε θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα, με το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό και να συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από το νέο γήπεδο στην Τούμπα.