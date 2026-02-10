Σουαλιό Μεϊτέ: Το «κλειδί» του ΠΑΟΚ στον δρόμο για τον τελικό

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ ξανά διαθέσιμο, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό έχοντας προβάδισμα πρόκρισης και το «κλειδί» της μεσαίας γραμμής στα χέρια του.

Ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκει τον ΠΑΟΚ μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία. Αύριο το βράδυ (20:30) στην Τούμπα, οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Παναθηναϊκό έχοντας το υπέρ τους 1-0 από τη Λεωφόρο και στόχο να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, πιστός στη φιλοσοφία του, δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ωστόσο το αγωνιστικό τοπίο είναι ξεκάθαρο ως προς τις απουσίες. Εκτός μάχης βρίσκονται οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ –ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ λόγω θλάσης– και Ιβανούσετς.

Αντίθετα, το πιο σημαντικό νέο προκύπτει από την παρουσία του Σουαλιό Μεϊτέ στο σημερινό δελτίο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος χαφ, που έλειψε από το ντέρμπι με τον Άρη λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο, ξεπέρασε το πρόβλημά του και τίθεται κανονικά στη διάθεση του Λουτσέσκου.

Η επιστροφή του Μεϊτέ δεν είναι μια απλή προσθήκη. Είναι κομβική. Ο Γάλλος δίνει πάνω απ’ όλα ηρεμία και έλεγχο στον άξονα, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά σε ένα ματς διαχείρισης, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμά του χωρίς να χάσει την ισορροπία του.

Σε ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών, η παρουσία του Γάλλου χαφ ενδέχεται να είναι το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά.

Με την ικανότητά του να παίζει σωστά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, να «καθαρίζει» φάσεις και να απελευθερώνει τους υπόλοιπους μέσους, ο Μεϊτέ αποτελεί τον παίκτη που μπορεί να καθορίσει τον ρυθμό και να δώσει στον ΠΑΟΚ τον έλεγχο που χρειάζεται στη μάχη της πρόκρισης.