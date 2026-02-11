Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη σημερινή ρεβάνς Κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, εστιάζοντας στα δεδομένα που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες για τους δύο αντιπάλους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το πρόγραμμά του το είχε κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Rotation με τον Αρη, όλοι μέσα με εντάσεις στο 100% εναντίον Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ξανά rotation με Θέλτα. Αυτό ήταν το πλάνο του. Αν σήμερα δει τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει νωρίς την πρόκριση, προφανώς θα κάνει τις αλλαγές του και θα δώσει το σήμα για οικονομία δυνάμεων και «συντήρηση» ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την Ενωση. Αλλά πόσο πιθανό είναι να εξασφαλίσει από νωρίς την πρόκριση ο Δικέφαλος εναντίον του Παναθηναϊκού; Θα το δούμε...

Το βέβαιο είναι ότι για τον Λουτσέσκου αυτό το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1 ήταν... παραγγελιά! Εχασε τρεις βαθμούς ο ένας εκ των δύο ανταγωνιστών για τον τίτλο. Εχει πλέον έναν «μπούσουλα» για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα (αν και ο Μπενίτεθ πάντα εκπλήσσει – ας μην αποκλείσουμε μεγαλύτερα διαστήματα πίεσης από τον Παναθηναϊκό και μια – δυο αλλαγές στην ενδεκάδα). Και το κυριότερο: δεν χρειάζεται να πει κάτι περισσότερο στους παίκτες του ως προς το αν έχει «κλειδώσει» ο τελικός. Ο «χαμένος από χέρι» Παναθηναϊκός, για τον οποίο πολλοί θεωρούσαν ότι θα έφευγε από το Φάληρο με εύκολο Οverάκι στην πλάτη, αποχώρησε θριαμβευτής και... σχετικά εύκολα κιόλας. Στοιχειωδώς σοβαρός αν είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα έχει αντιληφθεί όχι μόνο τους αγωνιστικούς κινδύνους, αλλά και τη δίψα των αντιπάλων που παίζουν σήμερα τα ρέστα τους έστω για μία κούπα εφέτος.

Γιατί ο Λουτσέσκου έκανε rotation εναντίον του Αρη και όχι στη ρεβάνς με το Τριφύλλι, δεδομένου και του 0-1 στη Λεωφόρο; Διότι ξέρει ότι η πρόκριση στον τελικό του διασφαλίζει κατά 90% έναν τίτλο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και μετά... πάμε και για τ' άλλα, τα πιο σημαντικά και πιο μεγάλα. Ακόμα κι αν έφευγε ηττημένος ο Δικέφαλος από το «Κλεάνθης Βικελίδης» (άξιζε βάσει ευκαιριών τη νίκη), δεν χανόταν κάτι οριστικά στο πρωτάθλημα. Αν αποκλειστεί απόψε με το 0-1 του πρώτου αγώνα στο τσεπάκι (χωρίς Ντέλια); Μπρρρρρ!

Εφτασε και η ώρα της πρώτης κρίσης για τον εφετινό Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τεθεί εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος προ αμνημονεύτων μηνών. Σήμερα θα γνωρίζει αν θα διεκδικήσει τουλάχιστον έναν τίτλο, αυτόν που κατέκτησε και πρόπερσι εναντίον του Αρη, αλλά και επιπλέον δύο φορές επί Γιάννη Αλαφούζου με αντίπαλο φιναλίστ στους δύο τελικούς Κυπέλλου τον... ΠΑΟΚ. Εναν τίτλο, ο οποίος εξασφαλίζει και το σούπερ - ντούπερ «ευρωπαϊκό» εισιτήριο των play offs του Europa League στα... τέλη Αυγούστου!

Η ώρα της δεύτερης κρίσης θα έρθει σε 15 μέρες, όταν οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στην Τσεχία (ρεβάνς) τη Βικτόρια Πλζεν με στόχο την πρόκριση στους «16» του Εuropa League, αλλά έως τότε... έχουμε μπόλικο χρόνο. Σήμερα στην Τούμπα οι παίκτες του Τριφυλλιού και ο Μπενίτεθ καλούνται να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση συγκριτικά με τη νίκη – έκπληξη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός έχει καλή ψυχολογία και τρομερή συσπείρψση μεταξύ των παικτών μετά το τρίποντο στο Φάληρο, αλλά αυτή προφανώς δεν αρκεί. Εναντίον του ΠΑΟΚ, άλλωστε, γενικώς... δεν το έχει επί Λουτσέσκου. Εχει κάνει τα «διπλά» του, έχει πάρει τις δυο κούπες στο ΟΑΚΑ, έχει προκριθεί με τα απίστευτα του Λημνιού και του Ντραγκόφσκι στη Λεωφόρο, αλλά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χειρότερα αποτελέσματα εναντίον του ΠΑΟΚ συγκριτικά με τα ντέρμπι του (εντός και εκτός έδρας) με την ΑΕΚ και ειδικά με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ είναι επί Λουτσέσκου η ομάδα εναντίον της οποίας οι Πράσινοι έχουν τα πλέον αρνητικά αποτελέσματα συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες αντιπάλους στη Superleague, ακόμα και στην περίοδο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Φατίχ Τερίμ όταν επί δύο σερί σεζόν διεκδίκησαν το πρωτάθλημα. Και πέραν τούτου, ο Παναθηναϊκός έχει ελάχιστες επιλογές στη μεσαία γραμμή (μόνο Σιώπη, Κοντούρη, Σάντσες που δεν μπορεί να παίξει με ένταση για περισσότερο από 30 λεπτά) και αρκετούς παίκτες που κουβαλούν κόπωση. Διότι έχουν παίξει και στον πρώτο ημιτελικό και στο «Καραϊσκάκης», θα παίξουν και σήμερα...

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού απόψε θα συνιστά μεγαλύτερη έκπληξη από το τρίποντο επί του Ολυμπιακού. Μπορεί να συμβεί, ουδείς αντιλέγει. Αλλά αν συμβεί, θα είναι στο πλαίσιο της... αρχαίας ρήσης του σπορ, σύμφωνα με την οποία «στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται». Κι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει καλά φεγγάρια τώρα τελευταία (αποβολή της Ρόμα στο 14', χαμένα τετ α τετ ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού στη Λεωφόρο, απίθανο χαμένο γκολ του Ζέλσον στο Φάληρο για το 1-1), ας μην αποκλείσουμε τίποτα...