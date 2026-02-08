Οι μεγάλες κι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Αθανασιάδη και του Παβλένκα ήταν αυτές που... υπέγραψαν το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Αρη και τον ΠΑΟΚ!

Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο μηδέν (0-0) στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι υψηλής έντασης αλλά και σπουδαίων χαμένων ευκαιριών. Ο ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες με πιο κλασική αυτή του Κιρίλ Ντεσπότοφ στο πρώτο ημίχρονο και τελευταία, το ψαλιδάκι του Δημήτρη Πέλκα. Ο τερματοφύλακας του Άρη, Γιώργος Αθανασιάδης, έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια του καθώς οι «κίτρινοι» είχαν την τελευταία σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι με τον Φαμπιάνο όπου ο Παβλένκα έκανε τρομερή απόκρουση.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν επιφύλαξε καμία έκπληξη σε σχέση με την… προβλεπόμενη 11αδα. Στο 4-3-3 του Ισπανού, Τεχέρο-Φαντιγκά-Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ ήταν η αμυντική τετράδα μπροστά από τον Αθανασιάδη. Ράτσιτς και Χόνγκλα ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι πίσω από τον Γένσεν και στην επιθετική τριάδα παρέμειναν οι Πέρεθ-Ντούντου και Μορόν.

Αντιθέτως, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγές. Στην αμυντική τετράδα άλλαξε τους στόπερ (Βολιάκο-Λόβρεν) διατηρώντας στα άκρα τους Μπάμπα, Κένι. Στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων κι έτσι παρτενέρ του Οζντόεφ ήταν ο Ζαφείρης καθώς ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο τρίτος κεντρικός χαφ. Στα επιθετικά άκρα, δεξιά ήταν ο Ντεσπότοφ, αριστερά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Άρης είχε δυσκολίες και ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα μέσα από την πίεσή του από ψηλά και την «καταστροφή» κάθε σκέψης του Άρη για build up παιχνίδι. Στην πραγματικότητα αυτή η πίεση οδήγησε τους γηπεδούχους σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές και με «σημάδι» τον Λόβρεν. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα σημάδεψε τη δεξιά πλευρά του Άρη και προς αυτήν την κατεύθυνση η κακή τακτική συμπεριφορά του Κάρλες Πέρεθ συνέβαλε στη δημιουργία προϋποθέσεων από τη συγκεκριμένη πτέρυγα. Βέβαια, η πρώτη φάση για τους φιλοξενούμενους ήρθε από το σοβαρό λάθος του Χόνγκλα (11’) όπου ο Ζαφείρης έκανε κακό τελείωμα (περίπου) από το σημείο του πέναλτι και τον μιμήθηκε οκτώ λεπτά αργότερα ο Αντίγια Ζίβκοβιτς.

Η απόκρουση του Αθανασιάδη και ο Μορόν

Ο Άρης έβγαλε συνεργασίες μεταξύ Ράτσιτς-Γένσεν με τον Μορόν, τον βοήθησαν και τα ανεβάσματα του Νοά Φαντιγκά καθώς για τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Πέλκας δοκίμασε δύο φορές τα πόδια του από μακρινή απόσταση και στη δεύτερη (25’), η μπάλα κόντραρε κι έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Ο τερματοφύλακας του Άρη έκανε την απόκρουση του ημιχρόνου στο 36’ όταν στην κόντρα επίθεση ο Ντεσπότοφ βρέθηκε απέναντί του και μάλιστα ολομόναχος, αλλά δεν σκόραρε. Είχε προηγηθεί η σπουδαιότερη στιγμή (35’) για τον Άρη με την εκτέλεση – από πλάγια θέση του Λορέν Μορόν – όπου η επαφή του Παβλένκα ήταν όσο χρειαζόταν για να διώξει σε κόρνερ. Κι έτσι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο (0-0) στη διάρκεια του οποίου ο ΠΑΟΚ μέτρησε επτά τελικές προσπάθειες – συμπεριλαμβανομένης και μίας του Ζαφείρη στο 37’ – και ο Άρης αρκετές προϋποθέσεις τις οποίες – κατά κύριο λόγο – δεν αξιοποίησε ο Κάρλες Πέρεθ.

Οι παρεμβάσεις των προπονητών

Αυτές έγιναν με τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο και η δεύτερη – αυτή του Τάισον αντί του Ντεσπότοφ – ήταν αναγκαστική. Γενικώς τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους υστέρησαν σε ένταση σε σχέση με το πρώτο. Ένα σουτ του Ράτσιτς από μακρινή απόσταση κι ένα γύρισμα του Τάισον (58’) όπου ο Πέλκας δεν πρόλαβε να κάνει επαφή με την μπάλα. Δευτερόλεπτα μετά ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε στις δικές του παρεμβάσεις με την είσοδο στον αγώνα των Κουαμέ (!), Δώνη αντί των Μορόν, Ντούντου. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα (63’) ο Δώνης τρύπωσε μεταξύ τεσσάρων παικτών του ΠΑΟΚ αλλά ήταν άστοχος εκτελώντας από τα επτά-οκτώ μέτρα.

Μετρημένο ρίσκο

Αυτό έδειξε η συμπεριφορά των δύο ομάδων στα πρώτα 20 λεπτά. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα στα πόδια του και είχε δύο σημαντικές στιγμές, από λάθη παικτών του Άρη στο 65’ και στο 68’. Στην πρώτη περίπτωση ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε από το ύψος μεγάλης περιοχής στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη και στη δεύτερη ο Γιακουμάκης έκανε την κεφαλιά εντός της μικρής περιοχής αλλά ο Αθανασιάδης έκανε το άγγιγμα που χρειαζόταν για να διώξει σε κόρνερ.

Στο 83ο λεπτό και με το σκορ στο μηδέν, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο παιχνίδι τον Καμαρά αντί του Ζαφείρη και τον Γερεμέγεφ αντί του Γιακουμάκη καθώς ο Άρης είχε δύο φορές τις προϋποθέσεις για μια σωστή εκτέλεση στο παιχνίδι μετάβασης αλλά δεν τις αξιοποίησε. Στο 87’, ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα με τον Οζντόεφ αλλά ο Ρώσος μέσος του ΠΑΟΚ ήταν εκτεθειμένος.

Δύο τεράστιες αποκρούσεις

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Αθανασιάδης έκανε μια ακόμη σπουδαία απόκρουση σε ψαλιδάκι του Πέλκα. Ένα λεπτό αργότερα (93’) ο Παβλένκα έκανε τεράστια απόκρουση σε κεφαλιά του Φαμπιάνο μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των παικτών κι έμεινε το 0-0.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Χόνγκλα, Πέρεθ, Κουαμέ (Άρης), Ζαφείρης, Βολιάκο (ΠΑΟΚ)

Ο MVP: Ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε τουλάχιστον τρεις μεγάλες επεμβάσεις

Στο ύψος τους: Η αμυντική γραμμή του Άρη και από τον ΠΑΟΚ οι Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Κένι.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Άρης δεν πήρε τίποτα από τον Πέρεθ, αρνητικός και ο Τεχέρο. Κακός για τον ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ.

Η «γκάφα»: Μεταξύ αυτής του Χόνγκλα στο 11ο λεπτό και του χαμένου τετ α τετ του Ντεσπόροφ στο 36’, μάλλον η δεύτερη.

Το «στραγάλι»: Με λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο η διαιτησία του Σάσα Νικολάι Στέγκεμαν χωρίς να του «τύχει» η δύσκολη φάση. Αχρείαστος ο Ρόμπερτ Σρέντερ στο VAR.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο ΠΑΟΚ είχε κλασικές ευκαιρίες για να νικήσει το παιχνίδι αλλά είχε απέναντι του τον καταπληκτικό Αθανασιάδη ενώ ο Άρης πέταξε στα σκουπίδια αρκετές προϋποθέσεις και στο τέλος έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Φαμπιάνο.



ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72’ Γκαρέ), Ντούντου (59’ Δώνης), Γένσεν (88’ Αλφαρέλα), Μορόν (59’ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οντζόεφ, Ζαφείρης (83’ Καμαρά), Πέλκας, Ντεσπότοφ (57’ Τάισον), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (83’ Γερεμέγεφ)

