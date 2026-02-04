Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει στην Τούμπα σε μια εβδομάδα (11/2, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, χάρη στο πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (0-1) και έχει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς.

Οι δυο «μονομάχοι» θα αναμετρηθούν ξανά σε μια εβδομάδα στην Τούμπα. Ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης (11/2) θα κάνει σέντρα στις 20:30.

Η ομάδα που θα προκριθεί στη Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου την ομάδα που θα νικήσει στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ, το οποίο θα εκκινήσει από μηδενική βάση, λόγω της ισοπαλίας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.