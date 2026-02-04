ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς
Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, χάρη στο πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (0-1) και έχει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς.
Οι δυο «μονομάχοι» θα αναμετρηθούν ξανά σε μια εβδομάδα στην Τούμπα. Ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης (11/2) θα κάνει σέντρα στις 20:30.
Η ομάδα που θα προκριθεί στη Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου την ομάδα που θα νικήσει στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ, το οποίο θα εκκινήσει από μηδενική βάση, λόγω της ισοπαλίας στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος
1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1
2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):
- 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)
- 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)
Τελικός
Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.