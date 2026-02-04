Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 5' και έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 75' λόγω αποβολής του Λοντίγκιν, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει το Λεβαδειακό (1-1) και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στη ρεβάνς.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός άφησαν... ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Λιβαδειάς. Στον ημιτελικό της επαρχίας οι Κρητικοί και οι Βοιωτοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-1 και συνεπώς η πρόκριση στον τελκό του Πανθεσσαλικού θα κριθεί σε μια εβδομάδα (11/2, 17:00).

Ισορροπημένος ο ημιτελικός στο Ηράκλειο, με τον ΟΦΗ να μην εκμεταλλεύεται το αριθμητικό του πλεονέκτημα από το 75' και μετά. Οι Κρητικοί είχαν και δοκάρι στο δεύτερο μέρος με τον Ισέκα.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Χρήστος Κόντης, όσο και ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 3-4-3.

Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στην εσία, με τους Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Κωστούλα στα στόπερ. Δεξιά ο Γκονθάλεθ, αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης και δίδυμο Ανδρούτσος - Βούκοτιτς στη μεσαία γραμμή. Φούντας, Νους και Ισέκα ήταν η τριάδα της γραμμής κρούσης.

Για το Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν ήταν στην εστία, με τους Αμπού Χάνα, Φίλων και Κορνέζο στα στόπερ. Δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Βήχος και δίδυμο Κωστή - Τσόκαϊ στη μεσαία γραμμή. Μπάλτσι και Παλάσιος πλαισίωσαν στην επίθεση τον Όζμπολτ.

Μπήκε δυνατά ο ΟΦΗ, ισοφάρισε ο Λεβαδειακός

Ο ΟΦΗ έχοντας και την «ορμή» των φιλάθλων του ξεκίνησε καλύτερα στον ημιτελικό.Μόλις στο 2ο λεπτό ο Λοντίγκιν έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Λαμπρόπουλος έπιασε το σουτ και η μπάλα κόντραρε στα σώματα.

Οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα στο 5ο λεπτό. Οι παίκτες του Κόντη... έκρυψαν την μπάλα, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα Γκονθάλεθ στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ - χαφ με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Λεβαδειακού για το 1-0.

Στο 13' ο Ισέκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας αλλά πρόλαβε και τον έκοψε ο Άμπου Χάνα πριν εκτελέσει. Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμα του και ισοφαρίστηκε. Στο 18' ο Μπάλτσι εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στη μικρή περιοχή και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-1.

Ο Όμιλος είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια, με τον Λεβαδειακό να περιμένει να «χτυπήσει» στο χώρο. Στο 40ο λεπτό ο Παλάσιος πάτησε περιοχή, έκανε δυο ντρίμπλες στον Κρίζμανιτς, εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ και ο Χριστογεώργος απέκρουσε.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν για τους Kρητικούς. Στο 45ο λεπτό ο Ισέκα πέρασε την μπάλα στον Φούντα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός εκτέλεσε, ο Φίλων έβαλε την κόντρα και έβγαλε την μπάλα κόρνερ.

Άντεξε με δέκα παίκτες ο Λεβαδειακός, το δοκάρι στέρησε το νικητήριο γκολ του ΟΦΗ

Στα 12 δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους ο ΟΦΗ είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανακτήσει το προβάδισμα, όταν ο Νους έκανε τελείωμα μιας επαφής από τη μικρή περιοχή και ο Λοντίγκιν απέκρουσε με το πόδι.

Ο Λεβαδειακός είχε την καλύτερη του ευκαιρία στο δεύτερο μέρος στο 59ο λεπτό. Υπέροχη ατομική ενέργεια του Παλάσιος, πέρασε την μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος πάτησε περιοχή, ντρίμπλαρε και σούταρε στα σώματα. Στο 65' ο Μπόρχα δοκίμασε το πόδι του από μακριά και ο Λοντίγκιν απέκρουσε σε κόρνερ.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 75ο λεπτό, όταν ο Λοντίγκιν βγήκε μακριά από την περιοχή του για να κόψει, έκανε φάουλ στον Ισέκα και πήρε δεύτερη κίτρινη, καθώς νωρίτερα είχε κιτρινιστεί για καθυστερήσεις. Ο Ανάκερ μπήκε στο ματς και ο Παπαδόπουλος «θυσίασε» τον Κωστή.

Ο ΟΦΗ πίεσε αλλά δε βρήκε το γκολ της νίκης, ενώ ο Χρήστος Κόντης γύρισε τη διάταξη σε 4-4-2 για να κάνει πιο απειλητική την ομάδα του. Στο 90+5' ο Ισέκα έκανε συρτό διαγώνιο σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Λεβαδειακού και ο Άνακερ πρόλαβε στην επαναφορά τον Νους πριν εκτελέσει.

Αξοσημείωτο, πως ο Nους αποβλήθηκε στο φινάλε για να μη χάσει τη ρεβάνς της Λιβαδειάς και θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με το Λεβαδειακό στο Ηράκλειο.

MVP: Ο Μπόρχα ήταν ο κινητήριος μοχλός του ΟΦΗ, με πολλά ανεβάσματα από δεξιά και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με υπέροχο γκολ.

Στο ύψος του: O Μπάλτσι δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα του ΟΦΗ και από δική του εκτέλεση προήλθε το γκολ της ισοφάρισης.

Αδύναμος κρίκος: O Όζμπολτ δεν έκανε αισθητή την εμφάνιση του και τον «εξαφάνισαν» οι στόπερ του ΟΦΗ.

Γκάφα: Η αποβολή του Λοντίγκιν, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στραγάλι: Ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε τα σοβαρά παράπονα του ΟΦΗ από τις αποφάσεις του Τσακαλίδη, τόσο για ορισμένα σφυρίγματα, όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο.

Τo ταμείο του Gazzetta: Ισορροπημένος ημιτελικός, με τον ΟΦΗ να έχει περισσότερο την μπάλα και τον Λεβαδειακό να περιμένει να «χτυπήσει» στο χώρο. Ο Όμιλος μπορεί να αισθάνεται πως θα μπορούσε κάτι καλύτερο. Όλα θα κριθούν στη Λιβαδειά.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (90+2′ Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67′ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67′ Κανελλόπουλος), Φούντας, Νους, Ισέκα

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78′ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89′ Τζάλοου), Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος (89′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (78′ Ανάκερ)