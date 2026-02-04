O Γιακουμάκης κέρδισε πέναλτι από τον Καλάμπρια και το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισαμ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστής ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος κέρδισε πέναλτια από τον Νταβίντε Καλάμπρια και το εκτέλεσε εύστοχα.

Στο 64ο λεπτό ο Τάισον άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Κένι και έβγαλε την ομάδα του στη μετάβαση, ο Σκωτσέζος έβγαλε τη σέντρα, ο Γέντβαϊ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έμεινε «ζωντανή» στην περιοχή ο φορ των φιλοξενούμενων πήρε την κεφαλιά και ο Καλάμπρια τον χτύπησε με το πόδι στο σώμα.

Ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα και ο Κρητικός επιθετικός νίκησε τον Λαφόν για το 0-1. Ο διεθνής φορ στο πλαίσιο του πένθους για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ δεν πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στον πάγκο για να αγκαλιαστεί με όλους τους συμπαίκτες του.

O Hρακλειώτης striker έφτασε τα 14 γκολ σε 17 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.