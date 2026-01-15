Ένα Μύθου θα σας πω…

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα μονά ματς του κυπέλλου θυμίζοντας ότι είναι παιγνίδια στα οποία επιβάλλεται καλή προετοιμασία και προσοχή στις λεπτομέρειες. Πράγματα που εξηγούν τα χθεσινά αποτελέσματα.

Αν το κύπελλο Ελλάδος γινόταν με μονά ματς, θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση: το γιατί το είδαμε χθες. Το μονό ματς είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί πληρώνεις ακριβά κάθε λάθος και τα λάθη στην Ελλάδα είναι εύκολα ακόμα και από τους μεγάλους – κυρίως γιατί σπάνια ζορίζονται στο πρωτάθλημα. Χθες ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή του προετοιμασία, χάνοντας με κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ το γεγονός ότι υποτίμησε τον ΟΦΗ, γιατί τον έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα δυο φορές. Πέρασε εύκολα μόνο ο ΠΑΟ καθώς ακόμα και ο Λεβαδειακός το δεύτερο γκολ το βρήκε στις καθυστερήσεις. Στους ημιτελικούς (ΠΑΟ – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός) τα ματς θα είναι διπλά. Μην με ρωτάτε γιατί. Μάλλον ο λόγος είναι για να δείχνει ο τηλεοπτικός πάροχος παιγνίδια.

Πιο εύκολα από όσο δείχνει το σκορ

Πριν από τρία περίπου χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα εντυπωσιακό πέρασμα από το Καραϊσκάκη κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 2-4: τον κέρδιζε μάλιστα με 0-4 και ο Ολυμπιακός σκόραρε δυο γκολ της τιμής στο τέλος. Κι όμως, ακόμα κι εκείνη η νίκη του ΠΑΟΚ, που επί της ουσίας στοίχισε την θέση στον κόουτς Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ήταν πιο δύσκολη από την χθεσινή του. Χθες ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε σοβαρά για πρώτη φορά από ένα σουτ του Ποντένσε στο 93΄ενώ προηγήθηκε με το γκολ του Μύθου 0-1 μόλις στο 7΄και ουσιαστικά ολοκλήρωσε την υπόθεση πρόκριση στο 15΄ όταν ο Οζντόεφ έκανε το 0-2. Αν ο Ζίφκοβιτς ήταν προσεχτικότερος σε δυο φάσεις, κι αν ο Τζολάκης δεν σταματούσε σε δυο περιπτώσεις τον Κωνσταντέλια και τον νεαρό Μύθου το σκορ θα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γιατί; Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν προετοιμασμένος να παίξει το ματς, ενώ ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Και μόνο το γεγονός ότι την περασμένη Δευτέρα δόθηκε ρεπό (μετά από μια χαλαρότατη προπόνηση την Κυριακή όπου κατά βάση έγινε συζήτηση για το ματς του Σαββάτου στο Περιστέρι) αρκεί για να γίνει κατανοητό το πως πήγε ο Ολυμπιακός στο ματς.

Ο Λουτσέσκου είπε στο Αγρίνιο ότι χαίρεται να παίζει αντίπαλος του Μεντιλίμπαρ. Δεν το είπε τυχαία. Είχε στο μυαλό του το πως θα κερδίσει το ματς και το είδαμε πολύ γρήγορα. Δυο επιλογές του έκριναν το παιγνίδι. Η πρώτη να σηκώνεται αρκετά η μπάλα από την άμυνα προς την επίθεση ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στους μέσους του Ολυμπιακού να κυνηγάνε όποιον αυτή θέλει να την κατεβάσει: ο ΠΑΟΚ το κάνει ειδικά στο πρώτο ημίχρονο υποδειγματικά. Η δεύτερη να πηγαίνει η μπάλα πολύ στον Ζίφκοβιτς που έχει αποδείξει πως μπορεί να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Ολυμπιακού: δυο τρομερές πάσες που κάνει σχεδόν ανενόχλητος προκαλούν τα δυο πρώτα γκολ κι ο ίδιος σπαταλά δυο τε α τετ. Ο ΠΑΟΚ κρατά την άμυνά του χαμηλά ώστε οι φορ του γηπεδούχου να μην βρίσκουν χώρους και ο Ολυμπιακός όπως πάντα κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις γεμίζει. Ετσι γκολ δεν θα μπορούσε να βάλει παρά μόνο αν από την άμυνα του ΠΑΟΚ γινόταν ένα λάθος: δεν το λες κι επιθετικό ποδόσφαιρο.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την ευθύνη της χρησιμοποίησης του Γιαζίτζι που έβγαλε στο 30΄ και της ήττας γενικότερα. Το πρόβλημά του δεν ήταν ο Τούρκος: είναι ότι δεν ασχολήθηκε ούτε καν με την πρόσφατη ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα – προφανώς πίστευε κι αυτός ότι τότε ο Ολυμπιακός έχασε γιατί γλίστρησε ο Ορτέγκα: το λένε όλοι τόσο πολύ που το πίστεψαν. Η χρησιμοποίηση του Γκαρθία, που θα πρεπε να κυνηγά τον Κωνσταντέλια στην μεσαία γραμμή, δείχνει ότι δεν υπήρχε γνώση ούτε της αλλαγής του ρόλου του «δεκαριού» του ΠΑΟΚ. Τίποτα από αυτά δεν είναι παράξενο: ο Βάσκος με τους αντιπάλους ασχολείται ελάχιστα. Όπως κάθε προπονητής έχει τις συνήθειες του: ένας άνθρωπος 65 χρονών δεν θα αλλάξει. Όπως δεν θα αλλάξει κι ο Ολυμπιακός γιατί θα κάνει τώρα μεταγραφές κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα για το οποίο σας υπόσχομαι ένα ειδικό σημείωμα.

Δεύτερη σερί φορά τρία γκολ

Ο ΠΑΟΚ θα βρει στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό που κέρδισε εύκολα τον Αρη, σπεκουλάροντας στις αδυναμίες του – κυρίως στις ψυχολογικές. Ο Μπενίτεθ δείχνοντας εμπράκτως πόσο πιστεύει στις μεταγραφές που τώρα γίνονται, αφού χρησιμοποίησε υποχρεωτικά σαν δεξιό εξτρέμ τον νεαρό Μπόκο (λόγω της υποχρέωσης να παίζει ένας μικρός) παρουσίασε ένα Παναθηναϊκό που μεσοεπιθετικά είχε παίκτες που όλους μαζί δεν τους είχαμε ξαναδεί: ξεκίνησε και ο Παντελίδης, έπαιζαν δυο φορ (οι Tεττέη – Σφιντέρσκι με τον Πολωνό συνήθως πίσω από τον πρώην φορ της Κηφισιάς) βρέθηκε να παίζει ως «οκτάρι» ο Μπακασέτας. Το σχήμα ήταν καινούργιο, ο ΠΑΟ δεν φαινόταν δεμένος, αλλά είχε από νωρίς ευκαιρίες, χάρη στο κέφι του Τεττέη: το γκολ του Μπακασέτα μόλις στο 16΄ με σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής δεν ήρθε κόντρα στην ροή του ματς, μολονότι κι ο Αρης μπήκε καλά. Ηταν το γκολ που επί της ουσίας έκρινε το παιγνίδι αφού επέβαλε στον Αρη να κάνει άλλα από αυτά που εμφανώς είχε σχεδιάσει ο προπονητής του. Ο Χιμένεθ, που είχε πίσω τον Μορόν αλλά δεν τόλμησε να ξεκινήσει τον Φαμπιάνο, ήθελε καλή άμυνα και αντεπιθέσεις: μετά το γκολ ο Αρης έπρεπε πλέον να κρατήσει την μπάλα για να γίνει απειλητικός: δεν είναι απλό. Είχε δυο τρεις καλές επισκέψεις στην περιοχή του επιστρέψαντα Λαφόν, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε χώρους για αντεπιθέσεις. Η άμυνα του Αρη άρχισε να πανικοβάλλεται, ο εκνευρισμός των παιοκτών που έβλεπαν να χάνουν τον μοναδικό στόχο που έχει απομείνει μεγάλωσε και οι επιπολαιότητες του Ρόουζ καθόρισαν το αποτέλεσμα: έκανε δυο πέναλτι, εντελώς ανόητα, με τα οποία ο Μπακασέτας πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ στον ΠΑΟ και το δεύτερο στην καριέρα του. Κυρίως η νίκη δείχνει πως υπάρχει μια άλλη ομάδα. Ο ΠΑΟ που σκόραρε δύσκολα έχει πετύχει έξι γκολ σε δυο ματς και πάει να βρει την ΑΕΚ για να δείξει την πρόοδό του.

Πολλές αλλαγές, μεγάλη έκπληξη

Η ΑΕΚ έπεσε θύμα έκπληξης χάνοντας από τον ΟΦΗ για δυο λόγους. Πρώτον γιατί υποτίμησε τον ΟΦΗ τον οποίο είχε κερδίσει ήδη τρεις φορές στην σεζόν. Δεύτερον γιατί ο ΟΦΗ, έχοντας κάνει μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση απέναντί της στο ματς του πρωταθλήματος στην Οpap Arena δεν την φοβήθηκε. Ο ΟΦΗ είναι στο μυαλό όσων τον αγαπάνε ομάδα κυπέλλου κι αυτά μερικές φορές κάνουν την διαφορά. Μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο τρίτο λεπτό ο Nους που ερχόταν από το τρομερό παιχνίδι που έκανε με τον Αστέρα Τρίπολης σημάδεψε το δοκάρι του ανήμπορου να αντιδράσει στη φάση Μπρινιόλι που για τον Νίκολιτς είναι ο τερματοφύλακας του κυπέλλου. Η ομάδα του Χριστού Κόντη προσπάθησε να αιφνιδιάσει την Ενωση και δεν έμεινε ταμπουρωμένη στα καρέ της. Κάπως έτσι προέκυψε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ. Σε μία τέτοια συνθήκη παιχνιδιού ο γηπεδούχος έχει αβαντάζ αν ανοίξει το σκορ: αν δεν το ανοίξει πρέπει να είναι προσεχτικός και υποψιασμένος. Η ΑΕΚ δεν ήταν.

Ο Νίκολιτς διάλεξε μια εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή που είδαμε στο Βικελίδης, με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Πενράις, στα πλάγια της άμυνας, Μουκουντί, Ρέλβας, στόπερ, Κουτέσα, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος και Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς. Νομίζω πως οι αλλαγές σε αυτή ήταν πολλές – ειδικά μετά από διακοπή και μετά από ένα μόλις ματς. Η ΑΕΚ απάντησε έχοντας ευκαιρίες με τον Ελίασον, τον Καλοσκάμη, και τον Γιόβιτς που είχε κι αυτός δοκάρι στο 44΄. Αλλά όσο το ματς έμεινε στο 0-0 καταλάβαινες ότι η συνθήκη αυτή δεν βόλευε την ΑΕΚ καθώς ο Νίκολιτς βάζοντας και τον Βάργκα έπαιρνε πιο πολλά ρίσκα. Ο ΟΦΗ γλύτωσε σε δυο τρεις φάσεις στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, είδε τον Μαριν να έχει κι αυτός σουτ στο δοκάρι, αλλά προειδοποίησε στο 77΄με τον Σανσίδο και βρήκε με τον ίδιο το γκολ στο 79΄. Και μετά έγιναν όλα εύκολα. Ο Λαμπρόπουλος και ο Νους με τις αποβολές τους βοήθησαν ώστε να περάσουν τα 9 λεπτά των καθυστερήσεων χωρίς να παιχτεί ποδόσφαιρο, αλλά ο ΟΦΗ δεν έκλεψε τίποτα. Και βάζει πλώρη για ένα δεύτερο τελικό.

Όχι εύκολα, αλλά όπως πρέπει

Ο Λεβαδειακός έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά. Ένα καταπληκτικό χτύπημα φάουλ του Μάγκνουσον στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να μπει μπροστά στο σκορ και από κει και πέρα ο Λεβαδειακός φρόντισε να κοντρολάρει το παιχνίδι πράγμα που σε γενικές γραμμές τα κατάφερε. Η Κηφισιά κέρδισε μέτρα μετά το 80΄ είχε μια τεράστια ευκαιρία στο 93’ όταν ο Πομπό από γύρισμα του Ζέλσον έστειλε την μπάλα άουτ ανενόχλητος μέσα στην περιοχή για να πληρώσει τελικά μία ασυνεννοησία του τερματοφύλακα Ραμίρεζ με τον Σόουζα στο 95’ : οι δυο τους μπερδεύτηκαν και ο Μπάρτζι πέτυχε το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού σε άδειο τέρμα. Ο Λεβαδειακός δεν ήταν η γνωστή ομάδα που πατάει γκάζι, η ομάδα δηλαδή που έχει την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά ο Παπαδόπουλος ήταν προετοιμασμένος να παίξει σκάκι με τον Λετο που έχοντας χάσεις του Τεττέη – Παντελίδη πρέπει κάτι να αλλάξει. Ο γηπεδούχος έπαιξε περισσότερο control ποδόσφαιρο και με σταθερή πρόθεση να κερδίσει το ματς χωρίς ρίσκα σαν ομάδα κυπέλλου δηλαδή. Καλά προετοιμασμένη και δείχνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες. Η σεζόν του είναι ήδη ιστορική.