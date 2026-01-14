Το μεγάλο μπαμ έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο ΟΦΗ με γκολ του Σαλσέδο... πέταξε εκτός Κυπέλλου την ΑΕΚ, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά (αντίπαλος ο Λεβαδειακός) και ονειρεύται back to back τελικό! Δυο δοκάρια η Ενωση, ένα οι Κρητικοί! Κόκκινες στο φινάλε Νους, Λαμπρόπουλος.

«Μπαλωθιά» Σαλσέδο και μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα ημιτελικά του Κυπέλλου! Οι Κρητικοί με το τέρμα του Σαλσέδο στο 80' πήραν τεράστια νίκη με 0-1 και πέταξαν εκτός την ΑΕΚ, η οποία είχε δοκάρια με Γιόβιτς και Μαρίν (δοκάρι είχε και ο ΟΦΗ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Νους), αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα γνωρίζοντας τον αποκλεισμό! Με εννιά παίκτες τελείωσαν το ματς οι Κρητικοί καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκαν Λαμπρόπουλος και Νους.

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με εκείνη που είχε επιλέξει στο Βικελίδης με τον Άρη. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πένραϊς και Ρότα ξεκίνησαν στα δύο άκρα της άμυνας, οι Ρέλβας και Μουκουντί διατηρήθηκαν ως δίδυμο στόπερ, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα επιλέχθηκε ο Μάνταλος. Μπροστά τους κινούνταν ο Καλοσκάμης, στην κορυφή ξεκίνησε ο Γιόβιτς, με τον Βάργκα να μένει στον πάγκο, ενώ στα δύο άκρα ήταν οι Ελίασον και Κουτέσα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Χριστογέωργο στο τέρμα, τους Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Κωστούλα τριάδα στην άμυνα, τους Γκονθάλεθ, Καραχάλιο, Ανδρούτσο και Αποστολάκη στη μεσαία γραμμή, τους Σενγκέλια και Νους στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Σαλσέδο στην κορυφή.

Μπήκε ζωηρός ο ΟΦΗ, ανέκτησε τον έλεγχο η ΑΕΚ, δοκάρια από Νους και Γιόβιτς

Ο ΟΦΗ αιφνιδίασε την ΑΕΚ με τον τρόπο που μπήκε στο ματς και μόλις στο 2' θα μπορούσε να είχε πάρει το προβάδισμα όταν μετά από λάθος του Πινέδα και ανάκτηση του Νους, ο Σενγκέλια έστρωσε στον Αργεντινό εξτρέμ, αλλά το σουτ του τελευταίου σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού του Μπρινιόλι. Η Ένωση είχε ξεκινήσει πολύ μουδιασμένα και της χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά της, με τον Γιόβιτς να απειλεί στο 12' με κεφαλιά που πέρασε πάνω από τα δοκάρια και τον Πένραϊς στο 16' να σουτάρει δίπλα από το κάθετο του Χριστογεώργου.

Οι κιτρινόμαυροι προσπαθούσαν να διεμβολίσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των Κρητικών από τα πλάγια με Ρότα και Ελίασον από τα δεξιά και με Πένραϊς και Κουτέσα από τα αριστερά. Ο Πένραϊς, που ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος έφερε στο 28' γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα στην κεφαλιά του Ρέλβας. Η Ένωση επιδίωκε να απειλήσει και από στατικές φάσεις, όπως στο 33' με τον Γιόβιτς να πιάνει την κεφαλιά μετά το κόρνερ, τον Πινέδα να παίρνει το ριμπάουντ και τον Κωστούλα να απομακρύνει, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Ελίασον μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Η ΑΕΚ δεν είχε σωστές τελικές ενέργειες για να δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες φάσεις στο ματς και αυτές της βρήκε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους όταν αύξησε την πίεσή της. Στο 43' ο Πένραϊς σέντραρε μέσα στην περιοχή και ο Γιόβιτς έπιασε την κεφαλιά βλέποντας την μπάλα να σταματάει στη συμβολή των δοκαριών, ενώ στις καθυστερήσεις πάλι από σέντρα του Πένραϊς, ο Ελίασον έπιασε αυτή τη φορά την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογεώργος έβγαλε σε κόρνερ. Μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης, ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ έπιασε το διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Δεύτερο δοκάρι με Μαρίν η ΑΕΚ, «χτύπησε» ο Σαλσέδο και έδωσε μεγάλη πρόκριση στον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πήρε μέτρα στο γήπεδο με την έναρξη του δευτέρου μέρους, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να βρει τρόπο να αναπτυχθεί σωστά και τον Νίκολιτς να προχωρά σε τρεις διορθωτικές κινήσεις γρήγορα καθώς στο 57' οι Βάργκα, Κοϊτά και Μαρίν πέρασαν στις θέσεις των Ελίασον, Κουτέσα και Μάνταλου με τον Ούγγρο φορ να παίζει μαζί με τον Γιόβιτς στην κορυφή, τον Κοϊτά να πηγαίνει αριστερά και τον Καλοσκάμη δεξιά. Μάλιστα με το που μπήκε στο ματς ο Βάργκα για λίγο δεν βρήκε την προβολή από την κάθετη του Καλοσκάμη, ενώ στο 60' ο Κοϊτά απείλησε με σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Οι αλλαγές του Νίκολιτς έδωσαν πνοή στην ΑΕΚ, η οποία είχε ανακτήσει τα ηνία του ματς ξανά και άρχισε να πιέζει και πάλι την άμυνα του ΟΦΗ. Στο 65' η Ένωση είχε και δεύτερο δοκάρι όταν ο Μαρίν με μια... οβίδα εκτός περιοχής τράνταξε το οριζόντιο του Χριστογεώργου, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πένραϊς γύρισε μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμα του Καλοσκάμη από πλεονεκτική θέση ήταν άστοχο. Ο ΟΦΗ μετά από αρκετή ώρα φάνηκε απειλητικός στο 76' όταν ο Σαλσέδο σούταρε και ο Μπρινιόλι απέκρουσε όντας σωστά τοποθετημένος. Το ίδιο συνέβη και δύο λεπτά αργότερα με τον Χριστογέωργο που απέκρουσε το δυνατό σουτ του Μαρίν που πήγε πάνω του, με το 0-0 να παραμένει και τα νεύρα να... τεντώνουν μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με το παιχνίδι να έχει ανοίξει.

Και ακριβώς εκεί ο ΟΦΗ χτύπησε στην αντεπίθεση... παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά από λάθος του Καλοσκάμη, ο Κρίζμανιτς κουβάλησε την μπάλα, πάσαρε στον Σαλσέδο κι αυτός με ένα διαγώνιο τελείωμα έκανε το 0-1 στο 80'. Η ΑΕΚ πλέον... έτρεχε για να σώσει την κατάσταση και να πάει το ματς στα πέναλτι, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο ματς και τον Ζοάο Μάριο αντί του Πινέδα. Η Ένωση με την κλεψύδρα να αδειάζει προσπάθησε να ισοφαρίσει με τον Καλοσκάμη στο 89' αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 91' ο Χριστογέωργος μπλόκαρε την κεφαλιά του Ρέλβας. Οι κιτρινόμαυροι δεν μπόρεσαν ποτέ να απαντήσουν, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει μια φοβερή πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα στο φινάλε οι Κρητικοί (που τελείωσαν το ματς με εννιά παίκτες λόγω αποβολής του Λαμπρόπουλου με απευθείας κόκκινη και του Νους με δεύτερη κίτρινη) έχασαν την ευκαιρία και για δεύτερο γκολ με τον Μπρινιόλι να νικάει τον Θεοδοσουλάκη σε τετ α τετ.

MVP: Όπως εξελίχθηκε το ματς ο τίτλος πηγαίνει στον Σαλσέδο που με δικό του τέρμα έδωσε την πρόκριση στον ΟΦΗ.

Στο ύψος τους: Ο Νους έκανε πολύ καλό ματς όντας απειλητικός στην κόντρα, ενώ ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα για τον ΟΦΗ όταν χρειαζόταν. Από την ΑΕΚ ο Πένραϊς δημιουργούσε με τα ανεβάσματά του, αλλά αυτό δεν έφτανε στην Ένωση για να βρει γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Καλοσκάμης ήταν τελείως εκτός παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα και είναι απορίας άξιο γιατί δεν έγινε αλλαγή.

Η γκάφα: Την έκανε ο Καλοσκάμης στο λάθος που υπέπεσε από το οποίο ξεκίνησε και το γκολ του Σαλσέδο.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου είχε μια σωστή διαιτησία, χωρίς να έχει την πολύ δύσκολη φάση στο ματς.

Το ταμείο του Gazzetta: Τεράστια πρόκριση για τον ΟΦΗ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ ξεκίνησε μουδιασμένα στο ματς και θα μπορούσε να είχε μείνει νωρίς πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια είχε τον έλεγχο, αλλά δεν έκανε τις φάσεις που δημιούργησε γκολ βγάζοντας μετά από καιρό το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας ξανά. Και τελικά το πλήρωσε, με τους Κρητικούς να παίρνουν μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό. Σημαντική αποτυχία για την ΑΕΚ στον έναν από τους στόχους που είχε βγαίνοντας νοκ-άουτ από τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα (82' Ζοάο Μάριο), Μάνταλος (57' Μαρίν), Κουτέσα (57' Κοϊτά), Ελίασον (57' Βάργκα), Καλοσκάμης, Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88' Πούγγουρας), Γκονθάλεθ (94' Μαρινάκης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (94' Χριστόπουλος), Αποστολάκης, Σενγκέλια (60' Ισέκα), Νους, Σαλσέδο (94' Θεοδοσουλάκης)