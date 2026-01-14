Μεντιλίμπαρ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι αλλά εγώ»

Ο Ισπανός τεχνικός στις τηλεοπτικές του δηλώσεις ρωτήθηκε και για την αλλαγή του Τούρκου στον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στις τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Μεντιλίμπαρ τόνισε: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλον τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά και δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα».

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ ανέφερε: «Σε κανένα σημείο και σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ».

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχω εγώ. Την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Βάσκος σχολίασε:

- Ο Ολυμπιακός αιφνιδιάστηκε και δεν τα κατάφερε, τι έφταιξε και δεν είδαμε το καλό πρόσωπο της ομάδας; Μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να δημιουργήσει αντίδραση προς το καλύτερο για τη συνέχεια;

«Ελπίζουμε πως ναι και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια γιατί σε αυτό το ματς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν ήταν μόνο τα δύο γρήγορα γκολ που δεχτήκαμε, αλλά σε όλο τον αγώνα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Μας απείλησε νωρίς, θα μπορούσε να το κάνει και αργότερα, δεν έχει σημασία, εμείς δε δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ.

Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιδράσουμε όπως είπατε και να διεκδικήσουμε τη νίκη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να έχουμε ελπίδες να προκριθούμε στην επόμενη φάση της Ευρώπης και να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, αυτοί είναι οι δύο στόχοι που μας έχουν απομείνει».