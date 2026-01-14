Με απευθείας φάουλ του Μάγκνουσον στο 45' +1' και... επίλογο του Μπάλτσι στο 94' ο ανώτερος Λεβαδειακός νίκησε 2-0 την Κηφισιά και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου.

Ο Λεβαδειακός είναι η πρώτη ομάδα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Βοιωτοί επικράτησαν της Κηφισιάς στη Λιβαδειά με 2-0 και προκρίθηκαν στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε το γηπεδούχο Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Άνακερ στην εστία, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο μπροστά του. Τσιμπόλα, Γκούμας και Κωστή η τριάδα στα χαφ, ενώ η τριπλέτα της επίθεσης αποτελούνταν από τους Μανθάτη, Πεντσόσο και Παλάσιος.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ και Μαϊντά μπροστά του. Ρούμπεν - Έμπο δίδυμο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Πατήρας - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.



Ο Μάγκνουσον άνοιξε το σκορ σε «νεκρό» χρόνο με... ζωγραφιά

O Λεβαδειακός πατούσε καλύτερα στο πρώτο μέρος και δημιουργούσε προϋποθέσεις στα καρέ της Κηφισιάς. Η πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων προήλθε στο 15ο λεπτό, όταν ο Μάγκνουσον πήρε την κεφαλιά έπειτα από κόρνερ και ο Ραμίρεζ του είπε «όχι».

Στο 17' ο Πεντρόσο είχε την ευκαιρία να σκοράρει αλλά δε βρήκε εστία με κεφαλιά. Δυο λεπτά αργότερα (19') o Βήχος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Η Κηφισιά είχε τρεις καλές στιγμές μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Στο 34' ο Αντόνισε δοκίμασε γυριστό έπειτα από σέντρα του Σιμόν και ο Άνακερ μπλόκαρε. Στο 42' ο Χριστόπουλο αστόχησε με διαγώνιο σουτ και δυο λεπτά αργότερα (44') ο νεαρός φορ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-1 όταν έπειτα από λάθος του Μανθάτη έκανε προβολή από κοντά αλλά ο Άνακερ τον νίκησε.

Οι Βοιωτοί πήραν προβάδισμα στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Στο 45+1' ο Μάγκνουσον με άπιαστη απευθείας εκτέλεση φάουλ με το αριστερό πόδι νίκησε τον Ραμίρεζ για το 1-0.

Διαχείριση και πρόκριση

Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα και κράτησε όσο γινόταν μακριά την Κηφισιά από την περιοχή του Άνακερ.

Στο 48' ο Παλάσιος αστόχησε με διαγώνιο σουτ από καλό σημείο και στο 64' ο Ραμίρεζ απέκρουσε το σουτ του Τσάπρα. Στο 72' ο Πεντρόσο δοκίμασε το πόδι του από το ημικύκλιο της περιοχής και ο διεθνής τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 82' ο Άνακερ έκανε κακή έξοδο και ο Αμανί δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε, ενώ στο 83΄ο Θεοδωρίδης έκανε κακό τελείωμα ύστερα από ωραία ενέργεια αι στρώσιμο του Ζέλσον. Στο 90+2' ο Πορτογάλος εξτρέμ της Κηφισιάς έκανε φανταστική ατομική προσπάθεια από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα αλλά το τελείωμα του Πόμπο ήταν άστοχο.

Ο Λεβαδειακός τελείωσε το ματς στο 90+4' έπειτα από βαθιά μπαλιά ο Ούγκο Σόουζα προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον Ραμίρεζ, ο διεθνής από το Εκουαδόρ κίπερ γλίστρησε και «χάρισε» το γκολ στον Μπάλτσι, ο οποίος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-0.

MVP: Η φαουλάρα του Μάγκνουσν έκρινε την πρόκριση, ενώ αμυντικά τα πήγε εξαιρετικά πάνω σε Χριστόπουλο και Θεοδωρίδη.

Στο ύψος τους: O Kωστή έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στον άξονα, ενώ ο Παλάσιος ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων από τα δεξιά.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μαϊντάνα δεν βοήθησε επιθετικά, ενώ ανασταλτικά είχε προβλήματα με τον Παλάσιος.

Γκάφα: Το 2-0 που «χάρισε» ο Ραμίρεζ, ενώ η Κηφισιά έψαχνε την ισοφάριση.

Στραγάλι: Διαιτησία χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός ήταν στη μεγάλη εικόνα η καλύτερη ομάδα του αγώνα. Η Κηφισιά είχε τη στιγμή της και «πάλεψε» για την ισοφάριση, όμως το λάθος του Ραμίρες την καταδίκασε.