Ο Ολυμπιακός είχε μία από τις χειρότερες βραδιές με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με αποτέλεσμα να έρθει ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ.

Όλα στραβά, όλα λάθος θα μπορούσε να είναι με λίγες λέξεις η συνολική εμφάνιση του Ολυμπιακού στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Η ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η κακή εμφάνιση από τους Πειραιώτες επέφερε τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδος αλλά και... τροφή για σκέψη.

Το 100ο παιχνίδι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην άκρη του πάγκου μόνο θετικό δεν ήταν, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εμφάνιση και τον αποκλεισμό ενώ έδωσε το... σύνθημα για τη μεγάλη μάχη κόντρα στη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα δεδομένα και αναλύει τα... μελανά σημεία από την ήττα κόντρα στον Δικέφαλο. Οι βασικές μονάδες, οι αλλαγές και τα δύο γρήγορα γκολ.

Αιφνιδιάστηκε στο πρώτο 15λεπτο

Ένα από τα «ατού» του Ολυμπιακού είναι το γρήγορο γκολ, ειδικά στα ντέρμπι. Ο Λουτσέσκου το γνώριζε αλλά όχι μόνο κατάφερε να το αποφύγει αλλά είδε την ομάδα του να... πληγώνει τους Πειραιώτες με το ίδιο νόμισμα.

Δύο ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο, ισάριθμα γκολ. Πιο ονειρικό ξεκίνημα δεν γινόταν να έχει ο Δικέφαλος. Στοχεύοντας τον Ζίβκοβιτς και την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ βρήκε τους χώρους που ήθελε και ο Μύθου με τον Οζντόεφ κατάφεραν να νικήσουν τον Τζολάκη και να βάλουν ισχυρές βάσεις πρόκρισης.

Δεν ήταν απλά η διαφορά των δύο γκολ αλλά και η ψυχολογία που έφτασε στα ύψη σε όλους τους παίκτες των φιλοξενούμενων, την ίδια στιγμή που στον Ολυμπιακό δεν τους έβγαινε... τίποτα. Εξού και η αλλαγή του Μεντιλίμπαρ μόλις στο 30' βγάζοντας τον Γιαζίτσι για τον Γιάρεμτσουκ ώστε να ανεβάσει την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Αυτό το ξεκίνημα αποδείχθηκε καταστροφικό και μη αναστρέψιμο για τον Ολυμπιακό.

Δεν πήρε τίποτα από τα «όπλα» του

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα αλλά η αλήθεια είναι πως δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τα βασικά του... όπλα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πέρα από τον Μουζακίτη, που προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες στη μεσαία γραμμή, οι περισσότεροι παίκτες ήταν κάτω του μετρίου χωρίς να προσφέρουν τα αναμενόμενα για ένα ντέρμπι.

Αρχικά στην άμυνα, ο Ορτέγα κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά με τον Ζίβκοβιτς να κάνει ότι θέλει από την πλευρά του, να βρίσκει δύο ασίστ και γενικότερα ήταν κύρια πηγή κινδύνου σε συνδυασμού με την μετριότατη εμφάνιση του Μπιανκόν που αποχώρησε και ως τραυματίας.

Ούτε ο Κοστίνια έπιασε τα αναμενόμενα στάνταρ, για αυτό και ο Ροντινέι πήρε τη θέση του στο ημίχρονο για να περιορίσει κάπως την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ με Τάισον και Μπάμπα.

Στον άξονα ο Ντάνι Γκαρθία δεν αντεπεξήλθε ποτέ στις συνθήκες του αγώνα παρουσιάζοντας ένα κακό πρόσωπο όπως και ο Τσικίνιο ενώ ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, ειδικά αυτόν που παρουσιάζει στα τελευταία παιχνίδια.

Τέλος, η κίνηση να γίνει αλλαγή ο Γιαζίτσι μόλις στο 30ο λεπτό «μαρτυρά» δύο πράγματα. Το ένα ότι ο Τούρκος μεσοεπιθετικός δεν... κολλούσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να ξεκινήσει βασικός και το δεύτερο ότι ο Μεντιλίμπαρ ήθελε κάτι πιο ταχυδυναμικό στην μεσοεπιθετική γραμμή του.

Καμία βοήθεια από τις αλλαγές

Αν και στα δύο τελευταία ματς, ο Μεντιλίμπαρ άργησε να κάνει τις αλλαγές του, κόντρα στον ΠΑΟΚ, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου είχε πραγματοποιήσει ήδη δύο. Μία στο 30' και μία στο 45'. Αλλαγές που έδειχναν ότι ο Ισπανός προπονητής ήταν από τη μία απογοητευμένος από την εμφάνιση των συγκεκριμένων παικτών και από την άλλη δυσαρεστημένος με το θέμα της κυριαρχίας στο ματς.

Τελικά, καμία από τις αλλαγές που έριξε στη μάχη δεν βοήθησε ούτε στο ελάχιστο την ομάδα, με τη ροή να παραμένει υπέρ του Δικέφαλου. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να δώσει διαφορετική πνοή στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού παρότι έτρεξε περισσότερο από τον Ταρέμι.

Ο Ροντινέι προσπάθησε να πάρει μέτρα προς την επίθεση αλλά τα συνεχή ανεβάσματα του Μπάμπα και η απειλή του Τάισον, δεν του το επέτρεψαν σε συχνή βάση, με αποτέλεσμα να μην δώσει περισσότερα πράγματα από τον Κοστίνια.

Στο 65' πέρασαν στο ματς τόσο ο Ποντένσε όσο και ο Έσε, με αμφότερους να κινούνται επίσης σε ρηχά νερά. Ειδικά ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν εκτός ρυθμούς (δεδομένου ότι γύρισε από τραυματισμό) με αποκορύφωμα τη χαμένη ευκαιρία στο 90+1' όπου θα έδινε μία σπίθα για τελευταία λεπτά στον Ολυμπιακό.

No El Kaabi, No Party

Ναι, ο Ταρέμι είναι αναμφίβολα ένας «killer». Ο Γιάρεμτσουκ αν πιάσει τα περσινά του στάνταρ, μπορεί εξίσου να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην επιθετική λειτουργία. Όμως σαν τον Ελ Καμπί, δεν έχει.

Δεν είναι υπερβολή. Από τη στιγμή που ο Μαροκινός φορ αποχώρησε για το Copa Africa, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να εφαρμόσει στο 100% το πλάνο του στον αγωνιστικό χώρο και αυτό μεταφράζεται με δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά και την «κρίση» που έχει η ομάδα.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής δεν είναι απλά δεινός σκόρερ. Βοηθάει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Βοηθάει στην πίεση ψηλά προς την αντίπαλη άμυνα με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει το build up, μπορεί αν αγωνιστεί σε υψηλές εντάσεις αποτελώντας μόνιμη απειλή στο δεύτερο μισό του γηπέδου και φυσικά, μπορεί να κινηθεί στα όρια του οφσάιντ και να χτυπήσει σε αντεπιθέσεις.

Και φυσικά, το σκοράρισμα. Ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Ξέρει που να βρεθεί, στην κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο για να απειλήσει την αντίπαλη εστία.